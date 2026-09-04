De ce e Crețu nemulțumit Motivul pentru care fundașul a cerut o mărire de salariu la FCSB +38 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

De ce e Crețu nemulțumit Motivul pentru care fundașul a cerut o mărire de salariu la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 20:34
  • După meciul cu FC Argeș din Cupă, scor 5-0, Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că Valentin Crețu (37 de ani) i-a cerut o mărire de salariu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Valentin Crețu a rămas la FCSB, deși Gigi Becali anunțase că va fi dat afară după scandalul de la antrenament. Patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit și i-a mai acordat veteranului fundaș dreapta încă o șansă.

„Echipa adevărată e la mine” Vasile Șiman reacționează după relansarea Sportului Studențesc: „E o glumă”
Citește și
„Echipa adevărată e la mine” Vasile Șiman reacționează după relansarea Sportului Studențesc: „E o glumă”
Citește mai mult
„Echipa adevărată e la mine” Vasile Șiman reacționează după relansarea Sportului Studențesc: „E o glumă”

De ce a solicitat Valentin Crețu o mărire de salariu

Mesajul transmis de jucător l-a uluit pe Gigi Becali și i-a înfuriat pe fanii din Peluza Nord, care l-au criticat și i-au cerut acestuia să plece de la echipă.

Dar de ce Valentin Crețu i-a dat un astfel de mesaj patronului FCSB? În vara aceasta, fundașul a discutat prelungirea contractului cu Gigi Becali, iar cei doi au ajuns la un numitor comun.

Înțelegerea a fost prelungită până la finalul acestui an, dar cu o condiție: salariul lui Crețu să fie micșorat de la 13.000 de euro pe lună la 10.000.

FCSB a luat această decizie pentru că îl transferase pe Ronny Labonne, care urma să fie titular în locul lui Crețu. Iar lucrurile nu au decurs conform planului.

Fundașul dreapta originar din Martinica nu a impresionat, având evoluții sub așteptări, iar Crețu a continuat să evolueze titular, deși acceptase să aibă un salariu micșorat, în lipsa altor oferte.

În această situație, Valentin Crețu a continuat să fie un jucător de bază la FCSB, acesta fiind și motivul pentru care i-a solicitat o mărire de salariu lui Gigi Becali, conform digisport.ro.

Fundașul ar fi considerat că salariul pe care îl are nu e unul corect pentru postura pe care o are acum la echipa antrenată de Marius Baciu.

6 meciuri
a jucat Valentin Crețu în acest sezon pentru FCSB. A bifat, în total, 360 de minute pe teren

Gigi Becali, șocat de mesajul primit de la Vali Crețu: „Știți ce a fost capabil să spună?”

„Știți ce a fost capabil să spună? După ce i-am dat ordin lui Mihai (Stoica) să-i zică lui Crețu să vină la echipă, ce mesaj mi-a dat a doua zi?

Îmi zice: «Nea Gigi, mi-am dat viața tot timpul și am fost devotat echipei, dar dacă mai vrei să joc titular, să-mi faci din 10.000 15.000 (n.r. euro, salariu)».

După ce că îl primesc la echipă, să-i măresc cu 5.000 salariu, vă dați seama? (n.r. râde). Și i-am zis: «Băi nebunule, tu nu ești sănătos la cap?!». Pe el nu trebuie să-l mai bagi în seamă.

Adică eu te primesc la echipă, îți zic că îți dau contractul și te respect, dar tu vrei și mărire de salariu. O să joace.

Eu îl aleg pe Crețu (n.r. în comparație cu Labonne). Mie îmi plac jucătorii care luptă mult, chiar dacă Crețu mai face greșeli.

Dar totuși, aleargă mult, urcă, chiar dacă are centrările alea. El e băiat bun și sufletist, dar este și nebun”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

«Nu e de râs, e de plâns, cum să spui așa ceva?!» Asta mi-a zis MM când a citit mesajul pe care mi l-a trimis Crețu. Gigi Becali, la Digi Sport
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Echipa adevărată e la mine” Vasile Șiman reacționează după relansarea Sportului Studențesc: „E o glumă”
Diverse
18:56
„Echipa adevărată e la mine” Vasile Șiman reacționează după relansarea Sportului Studențesc: „E o glumă”
Citește mai mult
„Echipa adevărată e la mine” Vasile Șiman reacționează după relansarea Sportului Studențesc: „E o glumă”
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Superliga
18:29
„Acum sunt acasă” VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Citește mai mult
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
gigi becali liga 1 MESAJ Valentin Cretu fcsb
Știrile zilei din sport
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Tenis
09:48
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Citește mai mult
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Campionate
10:06
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Superliga
10:58
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
04.09
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:56
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
11:47
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
12:33
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
04.09
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Superliga
04.09
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Citește mai mult
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
04.09
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
B365
04.09
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
Citește mai mult
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share