După meciul cu FC Argeș din Cupă, scor 5-0, Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că Valentin Crețu (37 de ani) i-a cerut o mărire de salariu.

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Valentin Crețu a rămas la FCSB, deși Gigi Becali anunțase că va fi dat afară după scandalul de la antrenament. Patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit și i-a mai acordat veteranului fundaș dreapta încă o șansă.

De ce a solicitat Valentin Crețu o mărire de salariu

Mesajul transmis de jucător l-a uluit pe Gigi Becali și i-a înfuriat pe fanii din Peluza Nord, care l-au criticat și i-au cerut acestuia să plece de la echipă.

Dar de ce Valentin Crețu i-a dat un astfel de mesaj patronului FCSB? În vara aceasta, fundașul a discutat prelungirea contractului cu Gigi Becali, iar cei doi au ajuns la un numitor comun.

Înțelegerea a fost prelungită până la finalul acestui an, dar cu o condiție: salariul lui Crețu să fie micșorat de la 13.000 de euro pe lună la 10.000.

FCSB a luat această decizie pentru că îl transferase pe Ronny Labonne, care urma să fie titular în locul lui Crețu. Iar lucrurile nu au decurs conform planului.

Fundașul dreapta originar din Martinica nu a impresionat, având evoluții sub așteptări, iar Crețu a continuat să evolueze titular, deși acceptase să aibă un salariu micșorat, în lipsa altor oferte.

În această situație, Valentin Crețu a continuat să fie un jucător de bază la FCSB, acesta fiind și motivul pentru care i-a solicitat o mărire de salariu lui Gigi Becali, conform digisport.ro.

Fundașul ar fi considerat că salariul pe care îl are nu e unul corect pentru postura pe care o are acum la echipa antrenată de Marius Baciu.

6 meciuri a jucat Valentin Crețu în acest sezon pentru FCSB. A bifat, în total, 360 de minute pe teren

Gigi Becali, șocat de mesajul primit de la Vali Crețu: „Știți ce a fost capabil să spună?”

„Știți ce a fost capabil să spună? După ce i-am dat ordin lui Mihai (Stoica) să-i zică lui Crețu să vină la echipă, ce mesaj mi-a dat a doua zi?

Îmi zice: «Nea Gigi, mi-am dat viața tot timpul și am fost devotat echipei, dar dacă mai vrei să joc titular, să-mi faci din 10.000 15.000 (n.r. euro, salariu)».

După ce că îl primesc la echipă, să-i măresc cu 5.000 salariu, vă dați seama? (n.r. râde). Și i-am zis: «Băi nebunule, tu nu ești sănătos la cap?!». Pe el nu trebuie să-l mai bagi în seamă.

Adică eu te primesc la echipă, îți zic că îți dau contractul și te respect, dar tu vrei și mărire de salariu. O să joace.

Eu îl aleg pe Crețu (n.r. în comparație cu Labonne). Mie îmi plac jucătorii care luptă mult, chiar dacă Crețu mai face greșeli.

Dar totuși, aleargă mult, urcă, chiar dacă are centrările alea. El e băiat bun și sufletist, dar este și nebun”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

«Nu e de râs, e de plâns, cum să spui așa ceva?!» Asta mi-a zis MM când a citit mesajul pe care mi l-a trimis Crețu. Gigi Becali, la Digi Sport

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