Botoșani, deficit de 4 mil. euro! Iftime, despre problemele financiare ale clubului: „O mai ducem așa până îmi vine mintea la cap” » Ce spune despre cupele europene

  • Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit că moldovenii au încheiat anul 2025 pe deficit din punct de vedere financiar.

Recent, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că roș-albii se confruntă cu un deficit de 4 milioane, iar Victor Angelescu a expus și el situația de la Rapid, minus 3 milioane de euro pe anul 2025, a venit rândul lui Valeriu Iftime să anunțe că și FC Botoșani are probleme financiare.

FC Botoșani, deficit de 4 milioane de euro: „O mai ducem așa până îmi vine mintea la cap”

Potrivit acestuia, moldovenii ar fi înregistrat pierderi similare cu cele ale lui Dinamo, în valoare de 4 milioane de euro.

„Ne gândim la cupele europene. Cineva m-a întrebat dacă visez, visez continuu să câștig campionatul, dar când mă trezesc nu mai sunt acolo.

Asta e dorința mea, obiectivul meu, cu instrumentele pe care le am, să motivez, asta e, nu vă spun cât e de complicat, să aduci milioane de euro...

E deficit de 4 milioane de euro, nu e ușor, din companiile noastre, din buzunarele noastre...

Suntem într-un moment de excepție pentru Botoșani, clubul trebuie susținut, trebuie să dăm milioane de euro, nu se câștigă ușor banii astăzi, nu e cea mai plăcută stare, dar o fac cu toată încrederea și priceperea. Cred că Botoșani poate fi o echipă care joacă în cupele europene anul acesta, având în vedere parcursul.

Da, există un deficit de 4 milioane de euro pe 2025. Bugetul total e de 6 milioane și ceva, apoi ce mai luăm din drepturi TV, bilete, puține, și restul publicitate. 

Aducem 3-4 milioane de euro la fotbal, an de an. O mai ducem așa până îmi vine mintea la cap. Nu e o situație plăcută”, a declarat Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

În acest moment, FC Botoșani ocupă un surprinzător loc 3, după 21 de etape din Liga 1. Echipa condusă de Leo Grozavu va juca primul meci oficial din 2026 duminică, pe terenul celor de la Csíkszereda, cu începere de la ora 15:30

