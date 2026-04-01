Intervenție vulgară la tribuna Senatului  Secretarul Vasile Blaga, reacție uluitoare la protestul UDMR: „Te-ai făcut de minune!”

Vasile Blaga (69 de ani), secretar al Senatului, a avut o intervenție vulgară în momentul în care a observat reacția parlamentarilor UDMR după votul pentru modificarea legii despre drepturile suporterilor pe stadioane.

După ce președintele Senatului a anunțat că legea a fost adoptată, parlamentarii UDMR au contestat votul, ceea ce a dus la controverse care s-au finalizat cu suspendarea întregii ședințe.

Vasile Blaga, reacție vulgară la tribuna Senatului

În momentul în care a început hărmălaia, Vasile Blaga, membru al Senatului din partea Partidului Național Liberal, a făcut un comentariu vulgar, s-a enervat și i-a făcut reproșuri lui Mihai Coteț, vicepreședinte al Senatului.

Cele spuse de Blaga s-au auzit pe înregistrare, deoarece microfonul a rămas pornit. Ulterior, cei responsabili au oprit sunetul, fix în momentul în care parlamentarul PNL se răstea către Coteț.

„Ai belit p... acuma. Dacă n-ai cu cine? N-ai cu cine. Te-ai făcut de minune aici. Ți-am spus...” , s-a auzit pe înregistrare, înainte ca sunetul să fie oprit.

Până la ora publicării acestui articol, Vasile Blaga nu a putut fi contactat pentru a comenta scena din Senat.

Vasile Blaga a fost în două rânduri ministru de Interne, funcție din care a fost apropiat de Clubul Sportiv Dinamo și de echipa de fotbal FC Dinamo.

De ce s-au opus parlamentarii UDMR

Motivul pentru care reprezentanții UDMR s-au opus este că în noul proiect există un alineat care ar putea afecta minoritatea maghiară.

UDMR se teme că adoptarea modificărilor ar însemna că se va interzice inclusiv afișarea unor simboluri ale Ungariei sau ale așa numitului Ținut Secuiesc.

Conform proiectului dezbătut azi, articolul 10, alineatul (1), litera r), din Legea nr. 4/2008 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, textelor, însemnelor alfanumerice şi a oricăror elemente vizuale, cu conţinut obscen, politic sau care incită la denigrarea ţării, a unităţii şi integrităţii teritoriale, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate;

Astfel, dacă legea va trece în această formă, UDMR se teme că ar putea apărea incidente în județele locuite preponderent de etnici maghiari (Harghita și Covasna), acolo unde la diverse evenimente sportive se afișează și drapelul așa numitului Ținut Secuiesc.

