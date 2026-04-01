Încă o lovitură pentru Gigi Becali FCSB a pierdut defintiv marca Steaua.  Florin Talpan explică pentru GOLAZO.ro ce a decis Curtea Constituțională

Gigi Becali și FCSB au suferit o nouă înfrângere majoră în conflictul juridic cu CSA Steaua București, pentru marca „Steaua București”.

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea prin care avocații clubului au susținut că Legea mărcilor este neconstituțională.

Hotărârea CCR închide practic, potrivit Euronews.ro, orice cale juridică prin care FCSB ar mai putea revendica dreptul de a folosi numele „Steaua București”.

FCSB nu mai poate folosi numele „Steaua București”

Contactat de GOLAZO.ro, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a declarat:

„Așa este, Curtea Constituțională a României a respins sesizarea avocaților FCSB, prin care au reclamat că niștre articole de legea mărcilor nu sunt constituționale. Oricum dacă s-ar fi întâmplat ceva nu se putea aplica retroactiv. A fost un dosar foarte greu.

George Becali a cerut decăderea din drepturi asupra mărcilor înregistrate de Clubul Sportiv al Armatei Steaua la OSIM, invocând nefolosirea acestora.

Pentru a face dovada folosirii mărcii, a trebuit să fac poze de la competiții, din transmisiuni live, de la evenimente sportive. Am depus inclusiv echipamente sportive în format fizic. Am cheltuit o groază de bani din propriul buzunar, pe care nu i-am mai recuperat”.

Este încă o victorie foarte mare în fața patronului FCSB și a clubului patronat de domnia sa. Mulțumesc tuturor magistrațiilor care în decursul anilor mi-au fost alături. Îi felicit pentru că au avut demnitate și curaj pentru a da hotărârile care trebuiau să le dea. Dovezile au fost foarte clare, depuse de mine la dosare, deci nu se putea da la alte decizii”. Florin Talpan, jurist CSA Steaua, pentru GOLAZO.ro

Pe 8 aprilie se reia procesul prin care CSA Steaua îi cere lui Gigi Becali despăgubiri de 37 de milioane de euro

În noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de FCSB în litigiul privind marca Steaua, stabilind definitiv că echipa nu mai poate revendica identitatea istorică a clubului.

Conflictul nu s-a încheiat însă. CSA Steaua continuă procesul civil în care solicită despăgubiri de aproximativ 37 de milioane de euro, sumă ce ar reprezenta prejudiciul pentru utilizarea de către FCSB a identității Stelei timp de un deceniu.

După aproape opt ani de blocaje cauzate de procesele pe marcă, dosarul despăgubirilor reintră pe rol. Tribunalul București a fixat termen pentru 8 aprilie 2026.

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a subliniat pentru GOLAZO.ro: „Voi face tot ce se poate pentru a câștiga și acest proces. Problema este că cei din cadrul MAPN sunt deranjați de rezultatele mele și nu vor să-mi respecte munca și nu primesc sporurile care mi se cuvin.

În continuare, mă voi lupta pentru acest club, dar atât aș vrea ca ministrul Apărării Naționale să-mi dea de urgență sporul pe care-l merit și rezultatele mă recomandă. Nu face niciun abuz.

Să mă numească comandantul clubului, să mă avanseze general pentru că îndeplinesc toate condițiile și demonstrez eu că CSA Steaua va merge ca pe roate. Bine, trebuie un pic de curățenie acolo, oamenii foarte mulți dați afară care nu sunt competenți”.

CSA Steaua a câștigat în vară și palmaresul

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

