La un pas de cea mai slabă clasare din istorie România a coborât șapte poziții în ierarhia FIFA, după înfrângerile cu Turcia și Slovacia

Naționala României a coborât pe locul 56 în clasamentul FIFA, după o fereastră internațională încheiată cu două înfrângeri.

Este cea mai slabă poziție ocupată de prima reprezentativă din septembrie 2012 încoace.

În cele două meciuri jucate de națională în aprilie 2026, „tricolorii” au ratat șansa de a se califica la Campionatul Mondial, după eșecul cu Turcia, scor 0-1, iar apoi au pierdut și amicalul cu Slovacia, eliminată și ea din cursa pentru turneul final, scor 0-2.

România a coborât șapte poziții în clasamentul FIFA. Cea mai slabă clasare din 2012 încoace

La finalul mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani), naționala României a înregistrat o coborăre de șapte poziții, de pe 49 până pe 56.

Cu un total de 1.451 de puncte în clasamentul actualizat pe 1 aprilie, „tricolorii” se află în urma unor naționale precum Venezuela (49), Uzbekistan (50), Costa Rica (51), Mali (52), Peru (53), Chile (54) și Qatar (55).

În spatele primei reprezentative a României se află acum: Irak (57), Slovenia (58), Irlanda (59), Africa de Sud (60), Arabia Saudită (61), Burkina Faso (62), Iordania (63) etc.

Este cea mai slabă clasare a primei reprezentative din 5 septembrie 2012 încoace. Atunci, România cobora pe locul 57, cea mai joasă poziție din istoria sa în ierarhia mondială.

70 de zile mai sunt până la următoarea actualizare oficială a clasamentului FIFA, programată pentru 10 iunie 2026. Până atunci, naționala România va disputa două amicale, cu Georgia (2 iunie) și o adversară care nu a fost încă anunțată

Cea mai bună clasare din istoria României în ierarhia FIFA rămâne locul 3, ocupat la 17 septembrie 1997, în perioada de vârf a „Generației de Aur”

Cele mai bune și cele mai slabe clasări ale României în clasamentul FIFA între 2012 și 2025:

An Cea mai bună clasare Cea mai slabă clasare Clasare finală 2025 45 51 47 2024 38 47 38 2023 43 48 43 2022 47 54 52 2021 37 45 44 2020 34 44 37 2019 25 37 37 2018 24 40 24 2017 38 47 41 2016 16 39 39 2015 7 16 16 2014 15 33 15 2013 29 34 32 2012 33 57 33

Franța este noul lider în clasamentul FIFA

Selecționata „cocoșului galic” a urcat pe primul loc în clasament, după ce a câștigat două poziții și a trecut în fața Spaniei și a Argentinei, naționale care completează podiumul.

Cum arată top 15 FIFA:

Franța - 1.877,32 puncte Spania - 1.876,40 Argentina - 1.874,81 Anglia - 1.825,97 Portugalia - 1.763,83 Brazilia - 1.761,16 Țările de Jos - 1.757,87 Maroc - 1.755,87 Belgia - 1.734,71 Germania - 1.730,37 Croația - 1.717,07 Italia - 1.700,37 Columbia - 1.693,09 Senegal - 1.688,99 Mexic - 1.681,03

