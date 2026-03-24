Universitatea Craiova a raportat încasări foarte mari pe parcursul anului trecut: aproape 20 de milioane de euro. Sursele de unde au provenit, în rândurile de mai jos

Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru Universitatea Craiova. Echipa s-a calificat în premieră pe tabloul principal al unei competiții europene, Conference League, a terminat anul pe primul loc, dar poate și mai important, societate a realizat un raport financiar bun.

După 3 ani la rând în care se înregistrare o pierdere mare și foarte mare, rezultatul bilanțului contabil a fost pe plus la 31 decembrie. Un profit de circa 900.000 de euro.

Rezultatul financiar pentru U Craiova în ultimii ani

AN PROFIT PIERDERE 2022 - 5.200.000 2023 - 5.960.000 2024 - 3.400.000 2025 900.000 - * Sumele sunt exprimate în euro

Această concluzie s-a datorat unor venituri foarte mari, pe care clubul le-a bifat pe parcursul anului 2025. Iar aici, sumele atrase din partea UEFA au fost deosebite, au trecut de 30 de milioane de lei, adică 6 milioane de euro.

De unde a produs Craiova banii în 2025

UEFA - 6.000.000 euro

Sponsorizări și publicitate - 4.300.000

Bilete de intrare - 2.700.000

Drepturi TV - 2.600.000

Vânzări jucători - 2.400.000

Activități comerciale - 1.000.000

Alte venituri din exploatare - 300.000

TOTAL - 19.300.000 euro

Comparativ cu anul 2024, Craiova aproape că și-a dublat veniturile. De la 10 milioane de euro acum doi ani, la peste 19 milioane pe parcursul lui 2025. Toate sursele de venit au produs mai mulți bani față de 2024:

Banii de la UEFA au fost de 7 ori mai mulți

Banii din bilete s-au dublat

Vânzările de jucători au adus de peste 7 ori mai mulți bani

Sponsorizările și publicitatea au însemnat un surplus de circa 25%

Activitățile comerciale au însemnat un salt de peste 60%

În privința cheltuielilor, cea mai mare sumă, circa 9,5 milioane de euro s-au dus pentru salariile și alte beneficii ale jucătorilor, antrenorilor și celorlalți angajați. În 2024, nivelul acesta fusese mai mic, în jur de 8 milioane de euro.

670.000 de euro e suma pe care Universitatea Craiova a achitat-o agenților de jucători pe parcursul anului 2025

Cheltuieli foarte mari cu copiii și juniorii

Între ianuarie și decembrie 2025, Universitatea Craiova a alocat un buget considerabil către Centrul de Copii și Juniori. Mai exact 2,3 milioane de euro. Și sunt estimate costuri asemănătoare pentru anul care deja a început, 2026.

