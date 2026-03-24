Craiova trece pe profit După ani cu deficit, Universitatea a raportat venituri peste cheltuieli în 2025. Sumă colosală încasată de la UEFA
Publicat: 24.03.2026, ora 14:26
Actualizat: 24.03.2026, ora 14:26
  • Universitatea Craiova a raportat încasări foarte mari pe parcursul anului trecut: aproape 20 de milioane de euro. Sursele de unde au provenit, în rândurile de mai jos

Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru Universitatea Craiova. Echipa s-a calificat în premieră pe tabloul principal al unei competiții europene, Conference League, a terminat anul pe primul loc, dar poate și mai important, societate a realizat un raport financiar bun.

După 3 ani la rând în care se înregistrare o pierdere mare și foarte mare, rezultatul bilanțului contabil a fost pe plus la 31 decembrie. Un profit de circa 900.000 de euro.

Accidentare oribilă FOTO. Genunchiul starului din NBA  a cedat într-un mod horror, după ce jucătorul a încercat să înscrie cu un slam dunk
Citește și
Accidentare oribilă FOTO. Genunchiul starului din NBA a cedat într-un mod horror, după ce jucătorul a încercat să înscrie cu un slam dunk
Citește mai mult
Accidentare oribilă FOTO. Genunchiul starului din NBA  a cedat într-un mod horror, după ce jucătorul a încercat să înscrie cu un slam dunk

Rezultatul financiar pentru U Craiova în ultimii ani

ANPROFIT PIERDERE
2022-5.200.000
2023-5.960.000
2024-3.400.000
2025900.000-
* Sumele sunt exprimate în euro

Această concluzie s-a datorat unor venituri foarte mari, pe care clubul le-a bifat pe parcursul anului 2025. Iar aici, sumele atrase din partea UEFA au fost deosebite, au trecut de 30 de milioane de lei, adică 6 milioane de euro.

De unde a produs Craiova banii în 2025

  • UEFA - 6.000.000 euro
  • Sponsorizări și publicitate - 4.300.000
  • Bilete de intrare - 2.700.000
  • Drepturi TV - 2.600.000
  • Vânzări jucători - 2.400.000
  • Activități comerciale - 1.000.000
  • Alte venituri din exploatare - 300.000
  • TOTAL - 19.300.000 euro

Comparativ cu anul 2024, Craiova aproape că și-a dublat veniturile. De la 10 milioane de euro acum doi ani, la peste 19 milioane pe parcursul lui 2025. Toate sursele de venit au produs mai mulți bani față de 2024:

  • Banii de la UEFA au fost de 7 ori mai mulți
  • Banii din bilete s-au dublat
  • Vânzările de jucători au adus de peste 7 ori mai mulți bani
  • Sponsorizările și publicitatea au însemnat un surplus de circa 25%
  • Activitățile comerciale au însemnat un salt de peste 60%

În privința cheltuielilor, cea mai mare sumă, circa 9,5 milioane de euro s-au dus pentru salariile și alte beneficii ale jucătorilor, antrenorilor și celorlalți angajați. În 2024, nivelul acesta fusese mai mic, în jur de 8 milioane de euro.

670.000 de euro
e suma pe care Universitatea Craiova a achitat-o agenților de jucători pe parcursul anului 2025

Cheltuieli foarte mari cu copiii și juniorii

Între ianuarie și decembrie 2025, Universitatea Craiova a alocat un buget considerabil către Centrul de Copii și Juniori. Mai exact 2,3 milioane de euro. Și sunt estimate costuri asemănătoare pentru anul care deja a început, 2026.

Citește și

ANAF amână demolarea „Oficialei”  Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului
Superliga
13:44
ANAF amână demolarea „Oficialei” Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului
Citește mai mult
ANAF amână demolarea „Oficialei”  Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului
Depay, cu telefonul pe bancă FOTO. Olandezul, în centrul unei controverse în Brazilia. A fost certat de staff! Cum se justifică: „Puteam să rămân în vestiar”
Campionate
12:43
Depay, cu telefonul pe bancă FOTO. Olandezul, în centrul unei controverse în Brazilia. A fost certat de staff! Cum se justifică: „Puteam să rămân în vestiar”
Citește mai mult
Depay, cu telefonul pe bancă FOTO. Olandezul, în centrul unei controverse în Brazilia. A fost certat de staff! Cum se justifică: „Puteam să rămân în vestiar”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nationala
17:23
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Citește mai mult
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nationala
17:59
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Citește mai mult
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Nationala
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Citește mai mult
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Nationala
14:36
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Citește mai mult
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
18:57
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
19:13
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
