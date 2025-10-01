„Lucruri cu care nu erau obișnuiți”  Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul”
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Lucruri cu care nu erau obișnuiți" Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul"

Alexandru Smeu
Publicat: 01.10.2025, ora 10:14
  • INTER - SLAVIA PRAGA 3-0. Cristi Chivu (44 de ani) a oferit prima reacție, după ce a obținut a doua victorie consecutivă pe banca nerazzurilor, în Liga Campionilor.

Chivu și-a lăudat elevii pentru atitudinea de care au dat dovadă pe tot parcursul meciului, dar nu se hazardează după ce a ajuns la patru victorii la rând pe banca lui Inter.

INTER - SLAVIA PRAGA. Cristi Chivu: „E o linie fină

„Meciul era important şi serios, atitudinea a fost normală.

E o linie fină, trebuie menţinut echilibrul. Băieţii mereu au încercat să se distreze, dar trebuie să ai pasiunea potrivită fără să pierzi din atenţie şi atitudine.

Mi se pare că sunt în creştere, dar au avut un comportament corect încă de la începutul sezonului”, a declarat Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com

Tehnicianul român a vorbit și despre schimbarea atacantului francez, Marcus Thuram, din minutul 66, după ce fotbalistul în vârstă de 28 de ani a acuzat crampe.

„Thuram spune că e doar o crampă, mâine (n.r. azi) vom face nişte investigaţii şi sperăm să nu fie nimic grav.

(n.r. despre cele 7 schimbări față de meciul trecut) Pentru că au fost doar 72 de ore între un meci şi altul şi pentru că am vrut să dau şansa unora care au jucat mai puţin, menţinând totuşi o echipă compactă şi de calitate”, a adăugat Chivu.

Cristi Chivu: „Perfecțiunea nu există”

Chivu a fost întrebat și când va fi Inter complet schimbată, adaptată stilului său de a antrena.

„Perfecţiunea nu există, însă văd că jucătorii depun foarte mult efort în a accepta lucruri cu care nu erau obişnuiţi, ceea ce mă face să fiu mulțumit şi mândru de acest grup şi de direcţia pe care ar trebui să o urmeze”, a concluzionat Chivu.

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter

Grație acestui succes, Chivu a intrat în istoria lui Inter, după ce a devenit doar al patrulea antrenor al grupării de pe „Giuseppe Meazza”, care câștigă primele două meciuri din Liga Campionilor.

Cei care au mai reușit acest lucru au fost Roberto Mancini (2004/2005), Claudio Ranieri (2011/2012) şi Luciano Spalletti (2018/2019), pe vremea când competiția avea un alt format.

Programul lui Inter din Liga Campionilor

  • Ajax (Olanda) - Inter Milano (0-2)
  •  Inter Milano – Slavia Praga (Cehia) (3-0)
  • 21 octombrie, ora 22:00: Union Saint-Gilloise (Belgia) – Inter Milano
  • 5 noiembrie, ora 22:00: Inter Milano – Kairat Almaty (Kazahstan)
  • 26 noiembrie, ora 22:00: Atletico Madrid (Spania) – Inter Milano
  • 9 decembrie, ora 22:00:  Inter Milano – Liverpool (Anglia)
  • 20 ianuarie, ora 22:00: Inter Milano – Arsenal (Anglia)
  • 28 ianuarie, ora 22:00: Borussia Dortmund (Germania) – Inter Milano

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Liga Campionilor Inter Milano Sparta Praga Cristi Chivu
