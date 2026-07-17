„Vrem să ne despărţim de el”  Victor Angelescu i-a transmis jucătorului de la Rapid că nu contează pe el în noul sezon

Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a vorbit despre situația portarului Dejan Iliev (31 de ani).

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În spațiul public a apărut informația potrivit căreia internaționalul nord-macedonean va pleca liber de contract de la Rapid, după ce jucătorul ar fi notificat conducerea, solicitând achitarea a trei salarii restante.

Victor Angelescu, despre situația lui Dejan Iliev: „I s-a transmis că nu ne mai bazăm pe el”

Victor Angelescu a negat acest scenariu și a explicat că Iliev nu are nicio restanță.

„Cum să plece liber? N-are cum să plece liber. Noi am transmis că vrem să ne despărţim de el, că nu ne mai bazăm pe el.

Iliev nu este în situaţia în care să aibă restanţe în aşa fel încât să-şi denunţe contractul. Poate este dorinţa lui să plece şi să-şi ia toţi banii.

Ce este corect este că i s-a transmis că nu ne mai bazăm pe el. Este accidentat, se recuperează, este pe finalul recuperării.

Avem doi portari foarte buni şi nu cred că avem nevoie de Iliev să fie al treilea portar”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Dejan Iliev a ajuns la Rapid în iarna acestui an și a evoluat în doar 6 meciuri pentru giuleșteni/ Foto: sportpictures.eu

Marian Aioani, Bogdan Ungureanu și Alex Simonia sunt ceilalți trei portari trecuți de Rapid pe lista LPF pentru sezonul 2026/27.

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