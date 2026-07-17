Acord cu Zizou! Primele detalii despre contractul lui Zidane cu Franța + revenire-șoc la națională!?

- Zinedine Zidane (54 de ani) ar fi bătut palma cu Federația Franceză pentru a prelua naționala Franței după CM 2026.
Liber de contract de 5 ani, Zidane e gata să revină la națională după 2 decenii, de data aceasta din postura de selecționer.
Acord cu Zizou! Primele detalii despre contractul lui Zidane cu Franța
Fabrizio Romano scrie că Zizou s-a înțeles cu Federația și și-ar fi ales deja staff-ul, urmând să aibă un contract pe 4 ani.
„Zinedine Zidane va fi noul selecționer al Franței, nu au existat dubii, decizia fiind clară încă din noiembrie.
Zidane și-a ales deja staff-ul tehnic și contractul va fi semnat în această lună.
O să conducă Franța la Liga Națiunilor, Euro 2028 și Campionatul Mondial din 2030”, a scris jurnalistul italian.
După retragere, Zidane a antrenat doar la Real Madrid, între 2013 și 2016 la echipa a doua, apoi a avut două mandate la prima echipă, 2016-2018 și 2019-2021.
A câștigat două titluri, două Supercupe, două Supercupe ale Europei, de două ori Mondialul Cluburilor și 3 Champions League la rând.
Revine Benzema?
La Nacion scrie despre schimbările pe care Zidane le-ar putea aduce la naționala Franței. Prima ar fi mai multă libertate pentru un playmaker în zona centrală.
Acesta a fos tși unul dintre reproșurile aduse lui Didier Deschamps, actualul selecționer, Christophe Dugarry, fostul atacant al naționalei, criticând creativitatea redusă din zona centrală.
Ousmane Dembele, Michael Olise și Rayan Cherki sunt jucători favoriți să îndeplinească acest rol.
Mai mult, sursa citată susține că Zidane l-ar putea readuce la națională pe Karim Benzema, atacant pe care îl apreciază foarte mult și alături de care a colaborat la Real Madrid.
Benzema ar avea 40 de ani și jumătate la Euro 2028. Nu a mai fost chemat la națională din 2022. Atacantul n-a fost chemat deloc între 2016 și 2020, când Franța a câștigat și CM 2018, după ce a fost complice la tentativa de șantajare a lui Mathieu Valebuena cu un video intim în care apărea fostul său coleg și soția acestuia.
Benzema a și fost condamnat la un an de închisoare și amendat cu 75.000 de euro în 2021, când deja revenise la națională.