Se amuză pe seama lui Becali  Victor Angelescu a observat ceva aparte la finanțatorul FCSB: „Atunci e atât de nervos. Mă unge pe suflet asta”

Victor Angelescu (41 de ani) a observat comportamentul lui Gigi Becali (67 de ani) după ce Rapid o învinge pe FCSB.

Totodată, președintele giuleștenilor l-a descris pe Becali drept „cel mai mare personaj al fotbalului românesc”.

Pentru FCSB, meciurile cu Rapid nu sunt deloc ușoare. În ultimele 5 partide, campioana României a câștigat un singur meci cu echipa antrenată de Costel Gâlcă.

Victor Angelescu, despre comportamentul lui Becali: „Două zile nu mai intră la emisiuni”

Președintele celor de la Rapid s-a amuzat pe seama reacției lui Gigi Becali după ce Rapid o învinge pe FCSB.

„Ştii ce mă bucură? Nu mă irită, e bună această ambiţie a ambelor echipe. Am observat şi poate nu o s-o mai facă că o zic eu acum.

Când îl bate Rapidul, nu iese două zile la televizor. Singurele zile de pe pământul ăsta când Gigi Becali nu iese este după ce îl batem noi. Când ia bătaie de la Rapid are două zile când nu intră în emisiuni.

De curând a intrat, dar la început? În primul an l-am bătut 1-0 cu Miţă Iosif (n.r. - Mihai Iosif), când eram cu o echipă în liga a doua, l-am mai bătut cu 2-0, iar apoi două zile a fost linişte. Mă unge pe suflet când îi batem pe FCSB şi văd că e atât de nervos încât nu intră la televizor. E un om senzaţional”, a declarat Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.

Pe de altă parte, Victor Angelescu a avut și cuvinte de laudă la adresa finanțatorului FCSB.

„ Cel mai mare personaj al fotbalului românesc , cred că e bun cuvântul personaj. Le are pe toate, şi rele şi bune.

Îl apreciez pentru că a fost un moment în fotbalul românesc când nimeni nu investea şi el a fost singurul care a şi rezistat. A investit şi acum au venit alţii să-i cucerească tronul. E personajul principal al fotbalului românesc”, a mai adăugat Victor Angelescu, conform sursei citate.

Ultimele 5 rezultate dintre FCSB și Rapid:

Rapid - FCSB 2-2

Rapid - FCSB 1-2

FCSB - Rapid 3-3

Rapid - FCSB 0-0

FCSB - Rapid 0-0

