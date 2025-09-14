Se amuză pe seama lui Becali  Victor Angelescu a observat ceva aparte la finanțatorul FCSB: „Atunci e atât de nervos. Mă unge pe suflet asta”
Victor Angelescu
Superliga

Se amuză pe seama lui Becali Victor Angelescu a observat ceva aparte la finanțatorul FCSB: „Atunci e atât de nervos. Mă unge pe suflet asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 15:32
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 15:32
  • Victor Angelescu (41 de ani) a observat comportamentul lui Gigi Becali (67 de ani) după ce Rapid o învinge pe FCSB.
  • Totodată, președintele giuleștenilor l-a descris pe Becali drept „cel mai mare personaj al fotbalului românesc”.

Pentru FCSB, meciurile cu Rapid nu sunt deloc ușoare. În ultimele 5 partide, campioana României a câștigat un singur meci cu echipa antrenată de Costel Gâlcă.

Tensiuni la Dortmund FOTO. Fanii critică dur noul echipament:  „Cel mai urât din campionat!” » Marea nemulțumire a suporterilor
Citește și
Tensiuni la Dortmund FOTO. Fanii critică dur noul echipament: „Cel mai urât din campionat!” » Marea nemulțumire a suporterilor
Citește mai mult
Tensiuni la Dortmund FOTO. Fanii critică dur noul echipament:  „Cel mai urât din campionat!” » Marea nemulțumire a suporterilor

Victor Angelescu, despre comportamentul lui Becali: „Două zile nu mai intră la emisiuni”

Președintele celor de la Rapid s-a amuzat pe seama reacției lui Gigi Becali după ce Rapid o învinge pe FCSB.

„Ştii ce mă bucură? Nu mă irită, e bună această ambiţie a ambelor echipe. Am observat şi poate nu o s-o mai facă că o zic eu acum.

Când îl bate Rapidul, nu iese două zile la televizor. Singurele zile de pe pământul ăsta când Gigi Becali nu iese este după ce îl batem noi. Când ia bătaie de la Rapid are două zile când nu intră în emisiuni.

De curând a intrat, dar la început? În primul an l-am bătut 1-0 cu Miţă Iosif (n.r. - Mihai Iosif), când eram cu o echipă în liga a doua, l-am mai bătut cu 2-0, iar apoi două zile a fost linişte. Mă unge pe suflet când îi batem pe FCSB şi văd că e atât de nervos încât nu intră la televizor. E un om senzaţional”, a declarat Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.

Pe de altă parte, Victor Angelescu a avut și cuvinte de laudă la adresa finanțatorului FCSB.

Cel mai mare personaj al fotbalului românesc, cred că e bun cuvântul personaj. Le are pe toate, şi rele şi bune.

Îl apreciez pentru că a fost un moment în fotbalul românesc când nimeni nu investea şi el a fost singurul care a şi rezistat. A investit şi acum au venit alţii să-i cucerească tronul. E personajul principal al fotbalului românesc”, a mai adăugat Victor Angelescu, conform sursei citate.

Ultimele 5 rezultate dintre FCSB și Rapid:

  • Rapid - FCSB 2-2
  • Rapid - FCSB 1-2
  • FCSB - Rapid 3-3
  • Rapid - FCSB 0-0
  • FCSB - Rapid 0-0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Chipciu îl apără pe Lucescu  Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!”
Nationala
13:56
Chipciu îl apără pe Lucescu Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!”
Citește mai mult
Chipciu îl apără pe Lucescu  Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!”
Liga 2, etapa #6  Corvinul, noul lider după victoria cu Olimpia. Meci cu șase goluri la Satu Mare » Rezultatele + clasamentul actualizat
Liga 2
12:58
Liga 2, etapa #6 Corvinul, noul lider după victoria cu Olimpia. Meci cu șase goluri la Satu Mare » Rezultatele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, etapa #6  Corvinul, noul lider după victoria cu Olimpia. Meci cu șase goluri la Satu Mare » Rezultatele + clasamentul actualizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
rapid bucuresti gigi becali liga 1 rapid fcsb victor angelescu
Știrile zilei din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
08:56
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Stranieri
12:31
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Citește mai mult
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Alte sporturi
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Citește mai mult
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Superliga
13:26
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Citește mai mult
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:54
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
17:50
„Cerea sfatul unui vrăjitor” Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
„Cerea sfatul unui vrăjitor”  Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
16:36
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
16:15
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Campionate
11:59
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Citește mai mult
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Campionate
11:08
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Citește mai mult
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Ciclism
10:32
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Citește mai mult
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
09:49
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share