„Eram deja foarte nervoși" Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții"
Victor Angelescu și Alin Fică FOTO: Montaj GOLAZO.ro
„Eram deja foarte nervoși" Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 09.09.2025, ora 18:42
Actualizat: 09.09.2025, ora 18:42
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani), mutare care nu s-a mai realizat.

Rapid a dorit să îl transfere pe mijlocașul de la CFR Cluj, însă totul a picat în ultima zi a perioadei de mercato.

Victor Angelescu explică de ce a picat transferul lui Alin Fică

Angelescu a declarat că, deși cluburile ajunseseră la un acord, pretențiile impresarului au fost exagerate, formația giuleșteană luând decizia de a renunța la transfer.

„Mă văd nevoit să vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat deși nu fac asta de obicei, dar sunt foarte multe inepții pe care le spune domnul Marinescu (n.r. -agentul lui Alin Fică).

Noi ne-am înțeles cu CFR, nu ieri, ci cu o zi înainte. Avem o relație destul de bună cu ei și nu a fost ceva complicat. L-am anunțat seara pe domnul Marinescu, mai erau doar niște bonusuri de negociat, astfel că dimineața voiam sa începem negocierile cu jucătorul.

A doua zi, am trimis oferta, una foarte bună pentru jucător, cu un contract pe 3 ani plus încă un an și un salariu peste medie la nivelul Ligii 1, mai mult decât dublu față de ce câștigă el în acest moment”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Radu Naum, moderatorul emisiunii, l-a întrebat dacă salariul oferit era 12.000 de euro, iar Angelescu a replicat: „Este în jurul acestei sume, nu știu de unde ați aflat, oricum, o sumă foarte bună”.

Victor Angelescu: „Ni s-au cerut sume foarte mari, nu puteam să ne apropiem de așa ceva”

„Ni s-a răspuns cu o contraofertă, ceea ce e normal. Nu a fost o mie de euro, ci clar mai mare, o diferența destul de mare față de ce am propus noi, nu doar la salariu, ci și bonusuri dublate sau bonusuri în plus pe care nu le-am mai văzut până acum la niciun alt transfer.

Ne-au cerut bani la semnătură, iar când plătești sumă de transfer banii la semnătură sunt zero sau aproape de zero. Bonusul la semnătură se dă unui jucător care vine liber de contract, nu e cazul aici. Le-am spus că diferențele sunt foarte mari și că nu putem să ne apropiem de așa ceva.

Dacă dădeam ce au cerut ei ar fi fost în primii 3 jucători de la Rapid. Le-am spus că nu avem cum, iar la 5-10 minute, domnul Marinescu a sunat la CFR și le-a spus că transferul a picat. M-a sunat și pe mine, i-am mulțumit pentru negocieri, asta fiind la orele 5-6.

După toate acestea, la 10 și jumătate sau chiar 11 seara, domnul Marinescu i-a zis lui Mauro Pederzoli dacă poate să-i facă o contraofertă. Noi la acel moment eram deja foarte nervoși. Nu poți să ne spui la ora 6 că transferul e picat și să ne forțezi mâna, iar la 11 să ne spui de contraofertă. Ce înseamnă asta?

Dacă cineva crede că la Rapid banii cad din copac, cel puțin cât voi fi eu președinte nu se va întâmpla asta. La ora respectiva Mauro i-a spus că nu mai avem ce să negociem. Victor Angelescu, președinte Rapid

09:58
