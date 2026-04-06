„N-aveam voie să pierdem!” Victor Angelescu critică jucătorii Rapidului, după înfrângerea cu U Cluj: „E ciudat” » Ce le reproșează

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre înfrângerea suferită de giuleșteni cu Universitatea Cluj, scor 1-2.

Oficialul Rapidului a vorbit despre modul în care jucătorii săi au abordat repriza secundă a meciului, dar și despre greșelile individuale comise de elevii lui Constantin Gâlcă.

Citește și Popovici se implică din nou Campionul olimpic face apel la fanii săi pentru a strânge o sumă uriașă până pe 15 aprilie Citește mai mult Popovici se implică din nou Campionul olimpic face apel la fanii săi pentru a strânge o sumă uriașă până pe 15 aprilie

Victor Angelescu: „ N-aveam voie să pierdem meciul ăsta”

Extrem de dezamăgit după înfrângerea cu U Cluj, Victor Angelescu a declarat:

„Supărare mare...am făcut un meci, o a doua repriză pe care nu mi-o pot explica. Nu trebuia să pierdem niciodată meciul ăsta. Am făcut un joc pe care nu trebuia să-l facem.

Am intrat într-un joc pe care trebuia să-l gestionăm mult mai bine. Nu ne-am regăsit și e ciudat, pentru că poți să prinzi o zi proastă, dar după prima repriză, când puteam intra lejer cu 2-0 la pauză... în partea a doua să joci doar pe tranziții, contre... Am interpretat foarte prost repriza a doua.

Cred că ține și de jucători, cel puțin la golul egalizator sunt trei greșeli. Inclusiv după gol au fost 7-8 minute în care ei aveau o fază, noi mergeam pe contraatac, iar apoi pierdeam mingea.

S-a întâmplat asta de 4-5 ori...n-aveam voie să pierdem un asemenea meci”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Ca urmare a înfrângerii cu U Cluj, Rapid ocupă locul 3 în play-off-ul Ligii 1, cu 31 de puncte acumulate. De cealaltă parte, „studenții” din Ardeal se află pe primul loc, la trei puncte de Universitatea Craiova, oltenii având un meci mai puțin disputat.

VIDEO Mendy marchează golul victoriei în Giulești și U Cluj rămâne lider

