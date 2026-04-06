David Popovici (21 de ani) lansează o nouă campanie de donații pentru asociația Hope and Homes for Children România.

Sportivul a luat masa alături de cei 12 copiii care locuiesc în casa familială construită de fundație în Sectorul 4 al Capitalei.

Campionul olimpic la natație și-a propus să strângă 50.000 de euro din donații în următoarele zece zile.

David Popovici este ambasador al asociației Hope and Homes for Children și a mai ajutat în trecut organizația, fiind prezent chiar și la inaugurarea casei familiale care a fost dată în folosință la începutul lunii decembrie.

Suma pe care Hope and Homes for Children vrea să o strângă este destinată îngrijirii celor 12 copii care locuiesc în casa familiala din Sectorul 4.

„De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârșit un «acasă» al lor, dar sunt conștient că «acasă» nu înseamnă doar un acoperiș și o masa caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alții, siguranță și încredere în viitor.

Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naționali. Ceilalți își descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditații.

Mi-aș dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”, a declarat David Popovici.

Comunicatul Hope and Homes for Children Romania

„David Popovici, ambasador Hope and Homes for Children, își mobilizează din nou susținătorii pentru cauza copiilor vulnerabili: campionul olimpic și-a propus să strângă din donații individuale 50.000 de euro până pe 15 aprilie.

Suma este destinată îngrijirii celor 12 copii care cresc în casa familială construită de Hope and Homes for Children în sectorul patru al Capitalei. Sportivul își îndeamnă susținătorii să doneze lunar pentru copiii aflați în grija fundației, pentru a le oferi un dar mai important decât orice: stabilitate și siguranța că cineva este acolo, constant, pentru ei.

Apelul lui David vine după vizita pe care sportivul le-a făcut-o sâmbăta trecută celor 12 copii, în locuința construită pentru ei de Hope and Homes for Children, unde au gătit și au mâncat împreună.

Casa familială găzduiește 12 adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani, ambițioși și dornici să își croiască propriul viitor. Șase dintre ei practică judo de performanță, cu rezultate la campionate naționale și regionale.

Toți copiii beneficiază de sprijin din partea fundației pentru a face față cerințelor școlare și sunt îndrumați către practicarea sporturilor sau a altor activități care îi ajută să se dezvolte”, a transmis organizația.

