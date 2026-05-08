Transfer important la Dinamo   „Dulăii” au anunțat venirea la echipă a unui jucător care a evoluat 9 ani la Porto

Dinamo București, câștigătoarea eventului în sezonul 2025-2026, a anunțat transferul lui Victor Iturriza (35 de ani), handbalist portughez care evoluează ca pivot.

În ultimul an, acesta a evoluat la Kuwait Sports Club, după ce, anterior, jucase timp de nouă ani la Porto.

Clubul Sportiv Dinamo a anunțat azi transferul pivotului portughez Victor Iturriza. Înțelegerea dintre club și sportiv a fost semnată pe o perioadă de doi ani.

Acesta a mai jucat de-a lungul carierei la Avanca, Porto și Kuwait SC. Alături de Porto, acesta a câștigat de patru ori campionatul, de două ori Cupa și de două ori Supercupa Portugaliei.

Iturriza este unul dintre handbaliștii importanți din naționala Portugaliei, contribuind la clasările bune obținute de selecționata lusitană la Europeanul din 2026 (locul 5) și Mondialul din 2025 (locul 4).

„Bine ai venit, Victor Iturriza!

Victor Iturriza este un pivot puternic, cu o prezență impresionantă pe semicerc, având 1,94 m și 117 kilograme. Internaționalul portughez a fost transferat de la Kuwait Sporting Club, după o perioadă remarcabilă petrecută la FC Porto, unde a evoluat timp de 9 ani, între 2016 și 2025.

Component de bază al echipei naționale a Portugaliei, Victor Iturriza a contribuit la cele mai importante performanțe din istoria recentă a handbalului portughez, printre care locul 4 la Campionatul Mondial din 2025 și locul 5 la Campionatul European din 2026. De asemenea, are și participări la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa lusitană.

În palmaresul său se regăsesc 4 titluri naționale cucerite cu FC Porto (2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023), 2 Cupe ale Portugaliei (2018-2019 și 2020-2021), precum și 2 Supercupe ale Portugaliei, câștigate în 2019 și 2021.

Pivotul portughez a semnat cu Dinamo un contract pe o perioadă de doi ani. Mult succes, Victor!”, a transmis CS Dinamo.

