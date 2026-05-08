„Nu știu dacă vom mai reuși asta” VIDEO. UEFAntasticii, la 20 de ani de la sfertul de finală european dintre Steaua și Rapid: „O presiune enormă”

Foștii fotbaliști importanți ai Stelei, respectiv Rapidului, Sorin Paraschiv (44 de ani) și Vasile Maftei (45 de ani), au rememorat sfertul de finală din Cupa UEFA, în sezonul 2005/2006.

În urmă cu 20 de ani, cele două rivale se întâlneau în faza eliminatorie a competiției, Steaua reușind să se califice în semifinale.

Pe 30 martie 2006, Rapid și Steaua au remizat în Giulești, scor 1-1, în prima manșă a sferturile de finală din Cupa UEFA.

Returul a avut loc pe 6 aprilie 2006 și s-a încheiat tot la egalitate, scor 0-0, dar gruparea roș-albastră s-a calificat în semifinale datorită golului marcat în deplasare.

VIDEO. Sorin Paraschiv: „Era o presiune fantastică”

Sorin Paraschiv, fostul mijlocaș al Stelei, a vorbit despre sfertul de finală împotriva Rapidului.

„Parcă n-au trecut 20 de ani, nu-mi vine să cred. Parcă prea repede s-a dus cariera de fotbalist și am început să facem meciuri de old-boys, să rememorăm momentele frumoase. Este important în cariera de fotbalist să avem parte de astfel de meciuri.

Înseamnă că am făcut performanțe, am ajuns la un nivel foarte mare, dacă ne readucem aminte de o asemenea partidă.

În acea perioadă au fost două echipe la un nivel foarte mare, la un nivel ridicat, care au făcut o performanță imensă pentru fotbalul românesc.

De când am fost angrenați din primul tur în această competiție, am mers umăr la umăr, am trecut foarte multe tururi de calificare.

Era o presiune fantastică, la fel și pentru ei (n.r. Rapid), au fost momente în care noi am jucat primii și ne calificam și urma să joace și ei.

La fiecare pas suntem opriți pe stradă și oamenii își amintesc și acum de performanța pe care am făcut-o. Tot timpul îmi spun ce vremuri bune erau, ce fotbaliști buni eram și câți oamenii adunam în tribune”, a declarat Sorin Paraschiv.

Diferențele nu au fost foarte mari, drept dovadă că nu a câștigat nimeni (n.r. în cele două manșe). Generațiile erau foarte bune. Au fost momente în care noi câștigam, următorul meci câștigau ei. Nu exista un favorit la acea vreme și de aia erau duelurile foarte tari Sorin Paraschiv, fost jucător la Steaua

Întrebat dacă simte că nivelul fotbalului românesc a scăzut mult față de acea perioadă, cu două echipe în sferturile unei competiții europene, Paraschiv a adăugat:

„Eu nu cred. Fotbalul a evoluat, se joacă mult mai în viteză decât atunci când o făceam noi, chiar dacă calitatea la noi era alta.

Dar s-a schimbat fotbalul. Se joacă alt fotbal, mult mai rapid. În primul rând, am văzut chiar și în Liga 1, în zilele noastre, se aleargă mai mult”.

Vasile Maftei: „Ce s-a întâmplat acum 20 de ani nu știu dacă vom mai reuși”

Vasile Maftei, fost fundaș central al Rapidului, a rememorat și el acel duel cu Steaua, pe care îl consideră unic în istoria fotbalului românesc.

„Ce s-a întâmplat acum 20 de ani nu știu dacă vom mai reuși la nivel de cluburi, să avem două echipe care să joace într-un sfert de finală al unei competiții europene. La fel, mă încearcă aceleași emoții, nu știu cum au trecut 20 de ani.

Sunt două generații care au născut foarte multe orgolii. Dar să știți că în același timp este vorba și de respectul pe care l-am avut întotdeauna unii față de ceilalți”, a declarat Vasile Maftei.

Erau două echipe asemănătoare. Nu era o echipă (n.r. Steaua) cu o calitate extraordinară. Forța acelor două cluburi era reprezentată de forța grupului, de antrenorii pe care îi aveam. Nu era ceva deosebit între cele două echipe Vasile Maftei, fost jucător la Rapid

Despre tragerea la sorți pentru sferturile competiției de acum 20 de ani, Maftei a precizat:

„Nu am fi vrut să cădem în acel moment cu Steaua, pentru că știam ce înseamnă acest lucru, știam ce echipă bună urma să întâlnim în momentul când a fost tragerea. Sincer, mi-aș fi dorit să nu fi picat împreună și poate să fi jucat finala competiției, dar așa au fost sorții.

Până la urmă am jucat un sfert de finală, au jucat două echipe foarte bune ale României la momentul respectiv.

Să nu uităm și de Dinamo, pentru că în perioada respectivă a avut un parcurs foarte bun în grupele competiției”.

„Era o presiune enormă pentru că toată lumea își dorea să câștige”

Vasile Maftei a explicat și cât de marea era rivalitatea dintre Rapid și Steaua la acea vreme.

„Era foarte mare. Pe lângă istoria celor două cluburi, suporterii, care sunt rivali, să știți că la momentul respectiv ne luptam și la câștigarea campionatului.

Nu eram doar angrenați în acea competiție, eram angrenați și în Cupa României.

Ne băteam până în ultimele etape la câștigarea campionatului. Era o presiune enormă, pentru că toată lumea își dorea să câștige. Toți suporterii își doreau să câștigăm derby-urile cu Steaua, la fel și la ei.

Era o luptă pe viață și pe moarte. Să știți că dădeam totul pe teren, iar la sfârșitul meciului ne strângeam mâna, nu era niciun fel de problemă, rămâneam prieteni”, a mai adăugat fostul fotbalist.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport