„Nu sunt capabili să revină”  Victor Pițurcă a analizat lupta pentru titlu din Liga 1: „Lotul e superior, dar au șanse minime”

Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a analizat lupta la titlu din Liga 1, unde o vede în continuare pe FCSB printre favorite.

Tehnicianul nu crede în șansa CFR-ului de a ajunge în play-off, nici după ce echipa a fost preluată de Daniel Pancu.

FCSB are doar 20 de puncte după 16 etape și ocupă abia locul 9, însă Pițurcă e convins că încă poate să-și apere titlul câștigat în ultimii ani. „Roș-albaștrii” sunt în acest moment la 15 puncte distanță de liderul Rapid.

Victor Pițurcă nu vede CFR Cluj în play-off

„Cred că FCSB va reveni. Depinde mult de următorul meci. Dacă mai pierd puncte, se complică situația.

Dar dacă intră în play-off, au 100% șanse la titlu. Se înjumătățesc punctele, meciurile sunt directe, altă concentrare. FCSB are, după părerea mea, cel mai bun lot”, a spus Victor Pițurcă, potrivit gsp.ro.

În schimb, fostul selecționer nu crede că CFR Cluj va avea forța necesară să revină pe locurile fruntașe:

„E surprinzător clasamentul, mai ales că Botoșani a fost lider câteva etape. Au lot, au antrenor, iar Rapid vine tare din urmă, tot cu un antrenor bun. Campionatul este deschis.

La CFR Cluj văd șanse minime să mai recupereze, nu îi văd ca echipă capabilă să revină în play-off, chiar dacă lotul e superior unor echipe aflate acum acolo” .

Victor Pițurcă: „Plecarea lui Mirel e un avantaj pentru celelalte echipe”

Ultima dată antrenor al celor de la Universitatea Craiova, Pițurcă vede plecarea lui Mirel Rădoi de la formația din Bănie, drept un avantaj pentru contracandidatele la titlu.

„Plecarea lui Mirel e un avantaj pentru celelalte echipe. Păcat că a ales să se despartă de Craiova. Ca antrenor trebuie să fii luptător.

Ca jucător a fost un luptător extraordinar, trebuie să fie la fel și pe bancă. Meseria asta nu e doar despre victorii. Trebuie să știi să pierzi, să treci peste momente grele.

Ești generalul echipei, trebuie să-i ridici după un eșec”, a spus Victor Pițurcă.

După ce am aflat că avea o clauză de reziliere, cred că s-a și dorit plecarea. Dacă Mihai Rotaru voia să rămână, îi spunea simplu: «Plătești și pleci!». Victor Pițurcă

