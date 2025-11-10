„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”

Gigi Becali (67 de ani), patronul lui FCSB, a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a decis să o părăsească pe Universitatea Craiova luni, după ce a pierdut meciul cu UTA Arad, scor 1-2.

Gigi Becali, după ce Rădoi a plecat de la U Craiova: „Lasă că poate îl iau eu”

Finanțatorul campioanei a comentat plecarea lui Mirel Rădoi de la formația olteană și, în spirit de glumă, a declarat că l-ar putea instala la FCSB.

Becali este de părere că motivul demisiei lui Rădoi ar putea fi implicarea conducerii la echipă.

„Treaba lor! Eu sunt în găleată, nu mă interesează de ei. Nu înțeleg de ce s-a ajuns aici… Înseamnă că el, finul, a plecat.

O să vă spun ce cred eu. Mirel este foarte orgolios și nu acceptă să intre cineva să-i bage lui strâmbe la echipă. Este posibil să se fi implicat cineva și a făcut un compromis înainte de meci.

E posibil, eu așa zic! Din cauză că a făcut acel compromis, el să fi spus «L-am făcut, acum la revedere!». Eu așa cred că a fost.” , a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Lasă că poate îl iau eu pe Rădoi! La mine vine, iar a doua zi își dă demisia! Nu îl iau, că mă cert cu el. E finul meu, nu mă gândesc să-l iau. Ce fac, mă cert cu finul meu pentru fotbal? Ce, sunt nebun? Gigi Becali, finanțator FCSB

Gigi Becali: „Nu știm dacă de la Mirel sau de la jucătorii valoroși s-au obținut rezultate”

Întrebat despre cum ar putea arăta Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi, Gigi Becali a declarat: „Nu știm asta! Mirel știe fotbal, joacă, dar și echipa joacă pentru că sunt fotbaliști valoroși acolo. Nici nu știe pe cine să bage, toată echipa Craiovei este valoroasă.

Nu știm dacă de la Mirel sau de la jucătorii valoroși s-au obținut rezultatele. O să vedem.

Ce, Rotaru e om prost? Rotaru nu știe fotbal? Dacă era prost și nu știa fotbal, mai ajungea aici? Să se bată cu Becali? Doar dacă ești băiat deștept și știi fotbal ajungi să te bați cu Becali”.

