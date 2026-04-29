Victor Pițurcă, după PSG - Bayern 5-4 Câștigătorul CCE în 1986: „Atacuri stelare, dar apărări foarte slabe"
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 21:06
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 21:17
  • Meciul PSG - Bayern, încheiat cu scorul de 5-4, a oferit un spectacol ofensiv de gală, dar și numeroase erori defensive, evidențiate de Victor Pițurcă.
  • Fostul selecționer a comentat pentru GOLAZO.ro partida și a făcut o paralelă cu cealaltă semifinală UCL, Atletico Madrid - Arsenal Londra, unde anticipează un duel mult mai tacticizat.

Turul semifinalei Ligii Campionilor dintre PSG și Bayern Munchen, câștigat de campioana Europei cu 5-4, a oferit un spectacol ofensiv de gală, dar a ridicat și semne serioase de întrebare în privința defensivelor.

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a comentat partida pentru GOLAZO.ro, având o opinie apropiată de cea exprimată de Wayne Rooney: apărările celor două echipe au fost foarte slabe.

Pițurcă a lăudat calitatea ofensivă a duelului, însă s-a arătat dezamăgit de modul în care s-au apărat cele două principale candidate la trofeu.

„Cele două au atacuri stelare, dar apărările au fost slabe. Nu putem spune că fundașii sunt mari fotbaliști. Sunt valoroși pentru că joacă la PSG și Bayern, dar nu sunt de clasă mondială.

În general, aceste echipe se bazează pe atac, marchează mult, dar când ataci permanent riști să primești goluri. Un meci de genul ăsta se întâmplă o dată la nu știu cât timp”, a spus fostul mare atacant al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986.

„Bayern, mai solidă în joc, PSG, mai periculoasă pe contraatac”

Deși PSG a înscris de cinci ori, Pițurcă este de părere că Bayern Munchen a arătat mai multă coerență în joc.

„Echipa mai solidă mi s-a părut Bayern. PSG este imprevizibilă, iar atunci când joacă împotriva unei echipe puternice are un presing ucigător, iar mingea stă mai mult în posesia ei.

De data aceasta nu s-a mai întâmplat acest lucru. Bayern a avut mult mai multe momente bune decât PSG. Parisul a stat mai mult în apărare și a fost mai periculos pe contraatac, reușind să marcheze astfel.

De aceea spun că Bayern mi s-a părut mai bună. Totuși, acest lucru nu are nicio relevanță pentru retur, unde, în opinia mea, se poate întâmpla orice.

Sunt sigur că meciul decisiv nu va semăna cu cel de aseară. Echipele își vor lua măsuri defensive, însă ambele au probleme în apărare”.

PSG a condus la un moment dat cu 5-2, însă Bayern a revenit spectaculos și a redus diferența pe final.

„Faptul că Bayern a revenit de la 2-5 denotă că este o echipă foarte puternică. Dar și faptul că a primit cinci goluri arată probleme mari în defensivă”.

„Bayern are găuri mari în defensivă”

Pițurcă consideră că PSG ar fi putut taxa și mai grav apărarea bavareză.

„În prima repriză, ce de la Paris au mai scăpat de câteva singuri de la mijlocul terenului. Nu e posibil ca o echipă ca Bayern Munchen să aibă asemenea găuri în defensivă.

Nu e o întâmplare. Am văzut multe meciuri ale lor sezonul ăsta. Uneori au câștigat greu în campionat, abia spre final a început să joace din ce în ce mai bine”, a comentat Victor Pițurcă.

Fostul selecționer a adăugat că forma sportivă influențează decisiv randamentul echipelor.

„Jucătorii nu pot evolua meci de meci la același nivel. E vorba și de organismul uman. Dacă 3-4 nu sunt în zi bună, se vede imediat în jocul echipei”.

Victor Pițurcă: „Țin cu Arsenal, dar cred că în finală se va califica Atletico“

Fostul selecționer a făcut o paralelă și cu cealaltă semifinală, Arsenal - Atletico Madrid, care se dispută în această seară, anticipând un duel mult mai tacticizat.

„Sunt tare curios să vedem câte goluri se vor înscrie în seara asta. Atleti a marcat mult sezonul ăsta, iar Arsenal a câștigat multe meciuri la limită. A înscris greu.

Cu toate că Arsenal este echipa mea preferată din Anglia, eu cred că Atletico va elimina Arsenal și se va califica în finală.

Mă gândesc la faptul că Arsenal, în perioada asta, nu este în cea mai bună formă. Se poate întâmpla ca, așa cum s-a mai întâmplat în anii trecuți, să piardă ambele trofee.

Pep Guardiola le-a luat mai mereu fața cu Manchester City în perioada asta, lucru sesizat și de ziarele britanice”, a spus Pițurcă.

„În finală, orice se poate întâmpla”

În privința câștigătoarei Ligii Campionilor, Pițurcă vede o luptă deschisă, fără favorite clare.

„La acest nivel, orice echipă poate câștiga trofeul. Atletico este sub PSG, Bayern și Arsenal, dar în fotbal totul este posibil.

Cine credea că Atletico va trece de Barcelona în sferturi? Dacă este ne raportăm la ce am văzut în meciul PSG - Bayern poți spune cu mâna pe inimă că una dintre cele două câștigă Liga Campionilor dacă se califică în finală”.

