Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a analizat echipele care se luptă la titlu din Superliga și a numit formația pe care o vede cu cele mai mari șanse să câștige campionatul.

Lupta din fruntea clasamentului rămâne extrem de strânsă, cu opt etape rămase din play-off. Campioana ultimelor două sezoane, FCSB, se află în play-out.

Victor Pițurcă e de părere că U Craiova are prima șansă la campionat: „Trebuie să nu se împotmolească”

U Cluj este lider, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, ambele având câte 33 de puncte. Pe locul al treilea se află Rapid, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj are 30 de puncte. Argeș ocupă locul 5, cu 28 de puncte, iar Dinamo este pe 6, cu 26 de puncte.

„Din ce am văzut în ultima perioadă, cred că U Craiova are cele mai mari şanse să câştige titlul, dar trebuie să nu se împotmolească, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani.

Se poate întâmpla şi acum. Ei au făcut un lucru bun, având un lot de jucători puternici. Când sunt foarte concentraţi, sunt greu de învins, dar drumul este lung şi, dacă te relaxezi sau te abaţi puţin, vin Cluj, CFR, Rapid”, a declarat Pițurcă, potrivit orangesport.ro.

Toate aceste echipe care se luptă acum pentru câştigarea campionatului nu au însă acea aură de campioni. Adică, atunci când nu te aştepţi, dau chix, ceea ce face ca nimeni să nu poată fi sigur cine va fi campion. Eu cred că, dacă mă gândesc, prima şansă o are Craiova. Victor Pițurcă

Fostul selecționer a vorbit despre meritul lui Mirel Rădoi în formarea actualului lot, dar a subliniat că nici actualul antrenor, Filipe Coelho, nu poate fi trecut cu vederea.

„Este meritul lui Mirel Rădoi, pentru că el a lăsat în urmă un lot solid. Vizavi de joc, nu pot spune că am văzut ceva negativ la noul antrenor (n.r. - Filipe Coelho).

A obţinut rezultate, dar, pe de altă parte, m-a deranjat foarte mult maniera în care au pierdut în Grecia (n.r. - scor 3-2 cu AEK Atena). Nu puteai să pierzi acel meci aşa.

Şi portughezul are meritul lui, pentru că pregăteşte echipa şi a obţinut aceste rezultate după Rădoi. Lui îi vor fi atribuiţi laurii de câştigător al campionatului”.

30 de milioane de euro este valoarea lotului oltenilor, conform transfermarkt.com. Cel mai scump jucător este Ștefan Baiaram (4,5 milioane de euro), urmat de Alexandru Cicâldău (2,5 milioane de euro)

Cifrele celor doi antrenori ai Universității Craiova în sezonul 2025-2026

Mirel Rădoi : 26 de meciuri, 14 victorii, 6 remize, 6 înfrângeri

: 26 de meciuri, 14 victorii, 6 remize, 6 înfrângeri Filipe Coelho: 22 de meciuri, 13 victorii, 5 remize, 4 înfrângeri

Fostul selecționer a pregătit-o și trecut pe Universitatea Craiova, ultima dată în sezonul 2019-2020, când a înregistrat 8 victorii, 3 remize și 5 înfrângeri.

