Andrea Mandorlini (65 de ani) a vorbit despre ultima sa aventură la CFR Cluj, unde a fost demis săptămâna trecută după doar două luni de mandat.

Italianul a fost demis după 0-1 cu Petrolul și a lăsat-o pe CFR pe locul 13, cu 13 puncte, la 6 lungimi distanță de locurile din play-off.

Mandorlini e deja istorie la Cluj, unde Daniel Pancu a fost numit antrenor principal. Tehnicianul italian a rămas cu un gust amar după ce a primit doar 9 meciuri din partea conducerii ca să rezolve problemele mari ale echipei.

În acest timp, formația din Gruia a obținut doar 2 victorii și 5 egaluri.

Andrea Mandorlini, reacție acidă după ce a fost demis de CFR

„Din păcate, nu mi s-a permis să fac ceea ce trebuia să fac cu echipa. Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale.

Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători”, a spus Andrea Mandorlini, conform prosport.ro.

Când în vestiar există tensiuni și interese diferite, este imposibil să construiești un mediu sănătos. Toate acestea se reflectă inevitabil în relațiile dintre jucători și, în final, în evoluțiile de pe teren. Andrea Mandorlini

„Regret că nu am plecat cu Balaj”

Întrebat dacă regretă ceva după al treilea mandat la CFR Cluj, tehnicianul italian a răspuns fără ezitare: „Îmi reproșez doar faptul că m-am întors. A fost o greșeală mare, pentru că am crezut că exista cu adevărat dorința de schimbare și de reconstrucție serioasă. M-am întors cu inima deschisă și cu dorința de a construi un proiect solid și de durată. Dacă aș fi știut că, de fapt, nu se putea realiza nimic concret, nu aș fi acceptat niciodată să revin.

Regret că nu am plecat atunci când Cristi Balaj a decis să părăsească CFR-ul. Avea motivele lui, multe similare cu ale mele, dar eu am continuat să cred că mai există timp pentru reconstrucția pe care o doream. Acesta era singurul meu obiectiv la CFR: reconstrucția. Am sperat, dar la CFR nu există timp pentru proiecte”.

3 trofee a cu cerit Mandorlini la CFR: titlu, Cupa și Supercupa, toate în 2010

„Varga nu era prezent!”

Mandorlini a rămas dezamăgit și de relația cu patronul Ioan Varga, despre care spune că a fost absent în această perioadă grea a CFR-ului.

„A fost complicat. Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că în cea mai mare parte a timpului nu era în țară.

Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj. Comunicarea, inclusiv deciziile — probabil și cea privind despărțirea mea — se făceau prin intermediari” , a adăugat Mandorlini.

Cu domnul Mureșan nu am avut nicio conversație reală. A venit, iar imediat după aceea am fost îndepărtat. Schimbarea s-a produs fără niciun dialog profesional, fără să se asculte soluțiile pe care le propusesem încă de la sosirea mea. Cu domnul Mureșan nici măcar nu am apucat să mă întâlnesc. Andrea Mandorlini

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport