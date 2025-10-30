Mandorlini, reacție acidă A ieșit la atac după ce a fost demis de CFR: „O mare greșeală, regret că m-am întors!” » Nu i-a menajat pe Varga și Mureșan
Andrea Mandorlini (65 de ani) a vorbit despre ultima sa aventură la CFR Cluj, unde a fost demis săptămâna trecută după doar două luni de mandat. Foto: sportpictures.eu
Superliga

Mandorlini, reacție acidă A ieșit la atac după ce a fost demis de CFR: „O mare greșeală, regret că m-am întors!” » Nu i-a menajat pe Varga și Mureșan

alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 19:44
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 19:45
  • Andrea Mandorlini (65 de ani) a vorbit despre ultima sa aventură la CFR Cluj, unde a fost demis săptămâna trecută după doar două luni de mandat.
  • Italianul a fost demis după 0-1 cu Petrolul și a lăsat-o pe CFR pe locul 13, cu 13 puncte, la 6 lungimi distanță de locurile din play-off.

Mandorlini e deja istorie la Cluj, unde Daniel Pancu a fost numit antrenor principal. Tehnicianul italian a rămas cu un gust amar după ce a primit doar 9 meciuri din partea conducerii ca să rezolve problemele mari ale echipei.

În acest timp, formația din Gruia a obținut doar 2 victorii și 5 egaluri.

Mititelu - Pițurcă, la CCR  După 14 ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro ajunge la Curtea Constituțională. Reacția patronului FCU Craiova
Citește și
Mititelu - Pițurcă, la CCR După 14 ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro ajunge la Curtea Constituțională. Reacția patronului FCU Craiova
Citește mai mult
Mititelu - Pițurcă, la CCR  După 14 ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro ajunge la Curtea Constituțională. Reacția patronului FCU Craiova

Andrea Mandorlini, reacție acidă după ce a fost demis de CFR

„Din păcate, nu mi s-a permis să fac ceea ce trebuia să fac cu echipa. Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale.

Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători”, a spus Andrea Mandorlini, conform prosport.ro.

Când în vestiar există tensiuni și interese diferite, este imposibil să construiești un mediu sănătos. Toate acestea se reflectă inevitabil în relațiile dintre jucători și, în final, în evoluțiile de pe teren. Andrea Mandorlini

„Regret că nu am plecat cu Balaj”

Întrebat dacă regretă ceva după al treilea mandat la CFR Cluj, tehnicianul italian a răspuns fără ezitare: „Îmi reproșez doar faptul că m-am întors. A fost o greșeală mare, pentru că am crezut că exista cu adevărat dorința de schimbare și de reconstrucție serioasă. M-am întors cu inima deschisă și cu dorința de a construi un proiect solid și de durată. Dacă aș fi știut că, de fapt, nu se putea realiza nimic concret, nu aș fi acceptat niciodată să revin.

Regret că nu am plecat atunci când Cristi Balaj a decis să părăsească CFR-ul. Avea motivele lui, multe similare cu ale mele, dar eu am continuat să cred că mai există timp pentru reconstrucția pe care o doream. Acesta era singurul meu obiectiv la CFR: reconstrucția. Am sperat, dar la CFR nu există timp pentru proiecte”.

3 trofee
a cu cerit Mandorlini la CFR: titlu, Cupa și Supercupa, toate în 2010

„Varga nu era prezent!”

Mandorlini a rămas dezamăgit și de relația cu patronul Ioan Varga, despre care spune că a fost absent în această perioadă grea a CFR-ului.

„A fost complicat. Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că în cea mai mare parte a timpului nu era în țară.

Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj. Comunicarea, inclusiv deciziile — probabil și cea privind despărțirea mea — se făceau prin intermediari”, a adăugat Mandorlini.

Cu domnul Mureșan nu am avut nicio conversație reală. A venit, iar imediat după aceea am fost îndepărtat. Schimbarea s-a produs fără niciun dialog profesional, fără să se asculte soluțiile pe care le propusesem încă de la sosirea mea. Cu domnul Mureșan nici măcar nu am apucat să mă întâlnesc. Andrea Mandorlini

Citește și

„Am fost răpit!” Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la Manchester United, poveste șocantă: „Cam așa era în Bulgaria”
Campionate
19:26
„Am fost răpit!” Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la Manchester United, poveste șocantă: „Cam așa era în Bulgaria”
Citește mai mult
„Am fost răpit!” Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la Manchester United, poveste șocantă: „Cam așa era în Bulgaria”
Rațiu, cel mai rapid! Românul a surclasat toate vedetele din cele mai importante campionate ale Europei! Mbappe nu a prins Top 10
Stranieri
18:47
Rațiu, cel mai rapid! Românul a surclasat toate vedetele din cele mai importante campionate ale Europei! Mbappe nu a prins Top 10
Citește mai mult
Rațiu, cel mai rapid! Românul a surclasat toate vedetele din cele mai importante campionate ale Europei! Mbappe nu a prins Top 10

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
CFR Cluj Iuliu Muresan andrea mandorlini ioan varga
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share