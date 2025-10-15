Vinicius, urmărit penal Un vecin a depus plângere împotriva starului de la Real Madrid. Ce acuzații i se aduc

Vinicius Jr (25 de ani), starul lui Real Madrid, va fi judecat de autoritățile din Brazilia pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Atacantul brazilian a organizat o petrecere fastuoasă într-un local de lux din Rio De Janeiro, în perioada 19 - 21 iulie, cu ocazia aniversării sale de 25 de ani, însă acest lucru nu i-a picat deloc bine unui vecin.

Vinicius Jr, urmărit penal

Acesta a depus plângere împotriva lui Vinicius, după ce petrecerea starului de la Real Madrid a provocat mult zgomot și a perturbat liniștea cartierului, scrie marca.com, care citează O Globo.

Reclamantul susține că a anunțat Poliția Militară, care a luat la cunoștință că starul brazilian a petrecut cu muzica la un volum ridicat.

Organele competente au cerut invitațiilor să reducă sonorul, iar aceștia s-au conformat ordinelor până când ofițerii ar fi plecat:

„Apoi, sunetul a atins din nou un volum extrem de mare”, potrivit relatării reclamantului.

Surse din cadrul sistemului judiciar al statului Rio de Janeiro au indicat că o audiere preliminară în acest caz va avea loc pe 6 noiembrie.

Potrivit legislației din Brazilia, tulburarea ordinii și liniștii publice se pedepsește cu închisoare între 15 zile și trei luni sau cu amendă .

Vinicius, petrecere cu 500 de invitați

Potrivit presei locale, Vinicius a organizat o petrecere imensă pentru a-și sărbători cea de-a 25-a aniversare, care a inclus concerte, inclusiv unul susținut de rapperul Travis Scott , artificii și chiar un parc de distracții.

Totodată, la evenimentul brazilianului ar fi participat aproximativ 500 de invitați, inclusiv coechipieri de-ai săi, și alte vedete, precum și cântăreața braziliană Anitta, una dintre principalele reprezentante ale reggaetonului latino-american.

Vinicius, convocat de Ancelotti la naționala Braziliei

Lăsat în afara lotului pentru acțiunea din luna septembrie, Vincius a revenit la naționala Braziliei, antrenată de Carlo Ancelotti.

Starul lui Real Madrid a fost tiular în ambele amicale jucate de „Selecao”, în această lună, cu Coreea de Sud, 5-0, și în eșecul 2-3, cu Japonia.

Atacantul a reușit să și marcheze un gol în meciul cu selecționata din zona Asiei.

43 de selecții și 8 goluri are Vinicius pentru naționala Braziliei

