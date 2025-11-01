Are încredere în Pancu „Interimarul” de la CFR Cluj, optimist: „ Vine cu energie și idei bune și va găsi luptători în vestiar”

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al „feroviarilor”, a vorbit despre blocajul mental al jucătorilor.

Numirea lui Daniel Pancu (48 de ani) în funcția de antrenor principal la CFR Cluj îi dă speranțe lui Rus că situația poate fi redresată.

Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi și a părăsit interviul după Dinamo - CFR Cluj 1-2.

Laurențiu Rus, după ce Louis Munteanu a plâns în timpul interviului: „E un moment la cald”

Laurențiu Rus a vorbit despre dezamăgirea jucătorilor și crede că aceștia traversează un blocaj mental.

„Jucătorii pun foarte mult suflet, își doresc. Din punct de vedere al atitudinii nu am ce să le reproșez.

E greu să ai alte sentimente, e un moment la cald. Am discutat despre blocajul acesta mental. Creierul dictează tot ce facem în teren.

Am încercat să discutăm cu ei, din atitudinea lor pe parcursul meciului am crezut că am scăpat”, a declarat Laurențiu Rus, potrivit digisport.ro.

Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi după Dinamo - CFR Cluj 2-1

Louis Munteanu a fost vizibil afectat după eșecul împotriva lui Dinamo, 1-2. După fluierul final, atacantul a plecat direct la vestiare și, în timpul interviului, a izbucnit în lacrimi.

„Nu îmi imaginam. Când s-a ajuns că o să rămân aici, credeam că o să ma bat la titlu, dar am ajuns să mă bat la retrogradare”, a spus Louis Munteanu, la Digi Sport.

Situația ardelenilor este una delicată în campionat. Cu numai 13 puncte acumulate în 15 meciuri, CFR Cluj se află pe locul 13.

La sfârșitul acestei etape, CFR ar putea să pice pe loc de retrogradare directă, în cazul în care Csikszereda obține cel puțin un egal cu Farul și Hermannstadt învinge Oțelul.

Laurențiu Rus: „Pancu vine cu energie și idei bune”

Antrenorul care a stat pe bancă la meciul cu Dinamo speră că Daniel Pancu va redresa situația din campionat a lui CFR Cluj.

„Am luat-o pe acest tobogan. Încercăm să găsim soluții, toți din jurul echipei încearcă să dea sfaturi.

Acum vine Pancu, cu energie și cu idei bune și sper să ieșim din această stare. Din moment ce vedem jucătorii supărați cred că va găsi luptători în acest vestiar”, a declarat Laurențiu Rus.

Daniel Pancu nu va putea sta pe banca ardelenilor până pe 8 decembrie, întrucât nu a obținut licența PRO.

Astfel, CFR Cluj va fi condusă de interimar pentru încă 5 meciuri în toate competițiile.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Alberto Soro în Dinamo - CFR Cluj 2-1

