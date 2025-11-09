Ghiță, la portiță cu Cleopatra Stratan VIDEO Întâlnire-surpriză în cantonamentul naționalei: „În sfârșit😄”

Virgil Ghiță (27 de ani), fundașul României, a avut parte de o surpriză în cantonamentul echipei naționale.

Marcatorul golului din victoria cu Austria, scor 1-0, s-a întâlnit cu Cleopatra Stratan, o cunoscută interpretă din România.

Virgil Ghiță s-a întâlnit cu Cleopatra Stratan. Unde? La portiță!

După golul marcat de Ghiță contra Austriei, pe rețelele de socializare au fost distribuite mai multe videoclipuri cu reușita fundașului, având pe fundal celebra melodie a Cleopatrei, „Ghiță”.

Cei doi s-au întâlnit la baza de antrenament a echipei naționale, chiar pe teren, în fața unei porți de fotbal, aluzie evidentă la versul Cleopatrei: „Ghiță, te aștept diseară la portiță”.

Întâlnirea dintre cei doi a fost realizată la inițiativa Federației Române de Fotbal, ca urmare a reacțiilor de pe rețelele de socializare, după meciul cu Austria.

Fundașul naționalei și artista au făcut cunoștință și ulterior au schimbat autografe. Mai mult, Ghiță i-a oferit Cleopatrei un tricou de joc cu autograf.

„Cleopatra l-a întâlnit, în sfârșit, pe Ghiță la portiță! 😄 Artista a dorit să îl întâlnească pe Virgil și a venit în cantonamentul Echipei Naționale de la Mogoșoaia.

Virgil i-a oferit în dar un tricou de joc de la meciul cu Austria”, au scris cei de la echipa națională, pe Facebook.

