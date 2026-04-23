„Cu debandada mea s-au câștigat titluri” Mihai Stoica îi răspunde lui Ilie Stan: „Nu știu de ce s-a supărat” + Noi detalii despre viitorul antrenor de la FCSB

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a dat replica lui Ilie Stan (58 de ani).

Ilie Stan, fost antrenor al roș-albaștrilor în perioada octombrie 2011 - martie 2012, susține că Mirel Rădoi (45 de ani) a luat decizia corectă în momentul în care a plecat de la FCSB și a semnat cu Gaziantep.

Mihai Stoica: „Cu debandada mea s-au câștigat campionate”

Actualul tehnician al celor de la Saham (Oman) a criticat dur și situația actuală a campioanei, dând vina pe Mihai Stoica și pe Gigi Becali.

Președintele CA de la FCSB i-a dat replica lui Ilie Stan și a ținut să sublinieze că următorul antrenor al roș-albaștrilor va fi unul străin.

Până în momentul de față, FCSB nu a anunțat un înlocuitor pentru Rădoi, iar echipa este preluată temporar de Alin Stoica şi Lucian Filip.

„Va fi un antrenor străin! S-a supărat Ilie Stan, dar va fi un antrenor străin.

Nu ştiu de ce s-a supărat, a zis că eu fac debandadă la club, dar cu debandada mea s-au câştigat campionate, s-au jucat foarte multe meciuri prin Europa, mai ales când decideam eu”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

La Steaua (n.r. – FCSB) e debandadă mare de tot! Debandadă mare, mare! Și asta e creată de MM (n.r. – Mihai Stoica), în primul rând, și susținută de Gigi. Ilie Stan după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, citat de sport.ro

FOTO. Farul - FCSB 2-3 , ultimul meci al campioanei cu Mirel Rădoi pe bancă

Mihai Stoica: „Ăsta e mesajul, să sune foarte rău pentru Școala de Antrenori”

Ulterior, oficialul de la FCSB a explicat motivul pentru care își dorește un antrenor din afara țării și a lansat o serie de ironii cu privire la calitatea tehnicienilor produşi de Şcoala de Antrenori.

„Ăsta e mesajul, să sune foarte rău pentru Şcoala de Antrenori. Vrei să aduc numele antrenorilor cu licenţă PRO care n-au echipă şi să-mi spui tu măcar trei nume pe care să le aleg? Să fim serioşi!

Sunt antrenori pe care îi respect, dar care nu au cum să ajungă vreodată la noi. Cel mai tare mă amuză cei care refuză dinainte de a li se propune. Niciodată nu li se va propune, dar ei refuză, e bine de ştiut”, a concluzionat Mihai Stoica.

Ultimele patru partide pe care FCSB le mai are de jucat în acest sezon:

FCSB - Petrolul, 24 aprilie, 20:30

Csikszereda - FCSB, 1 mai, 20:30

FCSB - Unirea Slobozia, în jurul datei de 9 mai

Hermannstadt - FCSB, în jurul datei de 16 mai

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

Citește și

