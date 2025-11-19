- România - San Marino 7-1. Vlad Dragomir (26 de ani) a tras câteva concluzii la finalul preliminariilor pentru CM 2026.
- Mijlocașul român de la Pafos crede că greșelile din această campanie pot fi o lecție înaintea barajului din martie.
România nu a reușit să obțină nici calificarea directă, nici locul 2 în grupa din preliminarii, însă în martie va juca barajul pentru Mondial, după clasarea pe prima poziție în sezonul anterior al Ligii Națiunilor.
România - San Marino 7-1. Vlad Dragomir: „Simțim că putem să ne calificăm”
Internaționalul român e conștient că naționala a făcut multe greșeli în aceste preliminarii.
„E greu, greu din punct de vedere moral, dar suntem conștienti de ce avem de făcut. A fost o victorie doar pentru moral.
Din păcate, nu am reușit ce ne-am propus, dar sunt sigur că am învățat din chestia asta. Sunt sigur că o să ne întărească și o să ne pregătească pentru următorul meci.
Suntem uniți pentru că știm că forța grupului ne poate aduce succes. Știm ce s-a întâmplat, știm că am greșit și învățăm din chestia asta și ne pregătim”, a declarat Dragomir după meci.
Întrebat dacă își dorește un adversar anume la baraj, acesta a răspuns:
„Eu personal nu, pentru că în ziua de astăzi poți să pierzi cu o echipă mică și să câștigi cu o echipă mare.
Simțim că putem să ducem 90 de minute și după aceea următorul meci putem să-l ducem la fel. Să jucăm foarte bine și să dăm ce avem noi mai bun. Sunt sigur”.
Posibilii adversari ai României din primul meci al barajului pentru CM 2026:
- Italia
- Turcia
- Ucraina
- Danemarca
Tragerea la sorți are loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.
Clasamentul final al grupei H
|Poziție/Echipă
|Punctaj
|1. AUSTRIA
|19
|2. Bosnia
|17
|3. România
|13
|4. Cipru
|8
|5. San Marino
|0
* Austria se califică la CM, Bosnia și România merg la baraj