România - San Marino 7-1. Vlad Dragomir (26 de ani) a tras câteva concluzii la finalul preliminariilor pentru CM 2026.

Mijlocașul român de la Pafos crede că greșelile din această campanie pot fi o lecție înaintea barajului din martie.

România nu a reușit să obțină nici calificarea directă, nici locul 2 în grupa din preliminarii, însă în martie va juca barajul pentru Mondial, după clasarea pe prima poziție în sezonul anterior al Ligii Națiunilor.

România - San Marino 7-1 . Vlad Dragomir: „Simțim că putem să ne calificăm”

Internaționalul român e conștient că naționala a făcut multe greșeli în aceste preliminarii.

„E greu, greu din punct de vedere moral, dar suntem conștienti de ce avem de făcut. A fost o victorie doar pentru moral.

Din păcate, nu am reușit ce ne-am propus, dar sunt sigur că am învățat din chestia asta. Sunt sigur că o să ne întărească și o să ne pregătească pentru următorul meci.

Suntem uniți pentru că știm că forța grupului ne poate aduce succes. Știm ce s-a întâmplat, știm că am greșit și învățăm din chestia asta și ne pregătim”, a declarat Dragomir după meci.

Întrebat dacă își dorește un adversar anume la baraj, acesta a răspuns:

„Eu personal nu, pentru că în ziua de astăzi poți să pierzi cu o echipă mică și să câștigi cu o echipă mare.

Simțim că putem să ducem 90 de minute și după aceea următorul meci putem să-l ducem la fel. Să jucăm foarte bine și să dăm ce avem noi mai bun. Sunt sigur”.

Posibilii adversari ai României din primul meci al barajului pentru CM 2026:

Italia

Turcia

Ucraina

Danemarca

Tragerea la sorți are loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

Clasamentul final al grupei H

Poziție/Echipă Punctaj 1. AUSTRIA 19 2. Bosnia 17 3. România 13 4. Cipru 8 5. San Marino 0

* Austria se califică la CM, Bosnia și România merg la baraj

