Bergodi, motivat Tehnicianul italian, entuziasmat înaintea debutului la U Cluj: „Sunt aici să redresez echipa” + Ce a spus despre Sabău

Cristiano Bergodi (61 de ani) a susținut prima conferință de presă după preluarea băncii tehnice a lui U Cluj.

Acesta va debuta sâmbătă, în deplasare cu Oțelul, de la ora 16:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Bergodi a fost prezentat oficial joi de către formația ardeleană, iar acum se simte pregătită să debuteze alături U Cluj în Liga 1.

Cristiano Bergodi: „Sunt aici să redresez echipa”

„Sunt bucuros că am revenit aici la Cluj. Este un oraș frumos, am fost în 2007 și a rămas în inima mea. Vreau să mulțumesc conducerii clubului, în persoana lui Radu Constantea, dar și lui Gabi Giurgiu și tuturor care au făcut acest lucru posibil. Consider că echipa este bună, de tradiție și mă bucur că am revenit aici.

Am văzut meciuri, da, am urmărit fotbalul românesc cât timp am stat acasă. Anul trecut au făcut un campionat bun. Echipa este bună, cu un lot bun, care are calitate. Trece printr-o perioadă mai puțin bună, de asta sunt eu aici. Sunt momente și momente, am încredere în ceea ce fac.

Nu mi-e ușor, cu tot respectul, să vorbesc despre ce s-a întâmplat cu Universitatea. Anul trecut a avut o performanță care a intrat în istoria acestui club. În acest moment, am nevoie numai de timp să pregătesc echipa. Sunt sigur că vom face o treabă bună, dar nu sunt magician ca să pot spune care sunt problemele.

Eu mă adaptez în funcție de caracteristicile jucătorilor. Dacă un jucător are calitate, încerc să construiesc ceva pentru el, un sistem de joc. Vreau să-mi fac meseria cât de bine pot”, a declarat Bergodi, potrivit digisport.ro.

Bergodi nu a mai antrenat nicio echipă de la despărțirea de Rapid, în aprilie 2024.

Sunt foarte bucuros, credeți-mă! Am motivație, entuziasm și sunt aici să redresez echipa. Jucătorii sunt principalii actori, ei intră pe teren Cristiano Bergodi, antrenor Universitatea Cluj

Cristiano Bergodi: „Jos pălăria pentru Sabău”

Bergodi spune că e pregătit să ducă mai departe munca lui Ioan Ovidiu Sabău, pe care îl laudă pentru performanțele reușite la U cluj.

„Urmează să discut cu jucătorii, nu am apucat până acum. Eu sunt optimist, avem un grup bun, trebuie să fie unit. Am entuziasm, jucătorii trebuie să simtă că a venit un antrenor.

Nu spun că acum că Sabău nu era antrenor, jos pălăria pentru el! Cine mă urmărește, bine, cine nu, stă afară, nu e problemă.

Eu vreau să fac performanță, m-am săturat de stat acasă. Vreau să fac ceva deosebit aici și trebuie să le arăt jucătorilor că am entuziasm. Obiectivul e să jucăm bine, să avem un joc solid”, a mai spus Bergodi.

