Starul lui Real Madrid, oprit de Poliție VIDEO. Ce s-a întâmplat la baza „galacticilor” din Valdebebas

Trent Alexander-Arnold (27 de ani), fundașul dreapta al celor de la Real Madrid, a fost oprit de Poliție.

După ce nu a fost convocat de selecționerul Thomas Tuchel (52 de ani) pentru meciurile amicale ale naționalei Angliei cu Uruguay (1-1) și Japonia, Trent a rămas la Madrid pentru a se pregăti cu echipa de club.

Trent Alexander-Arnold , oprit de Poliție în Madrid

În momentul în care a părăsit baza echipei din Valdebebas, mașina în care se afla fostul jucător al lui Liverpool a fost oprită în mijlocul drumului de fani.

Aflat pe scaunul din dreapta, Trent a dat autografe și a făcut poze cu cei prezenți.

Imediat a apărut o mașină de poliție chiar în spatele autotorismului fotbalistului lui Real Madrid, scrie tribuna.com.

Forțele de ordine au intervenit și au pornit sirenele pentru a-l avertiza pe Trent să pornească mașina, deoarece blocase circulația.

😂 La ANECDÓTICA SECUENCIA que ha dejado TRENT al salir de VALDEBEBAS.



🚓 Le ha tenido que parar la Policía.



📹 @Yefrisu pic.twitter.com/A8jpNZxg4f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 27, 2026

Ulterior, starul Realului a fost tras pe dreapta, dar a scăpat doar cu un avertisment.

21 de meciuri a jucat Arnold pentru Real Madrid în acest sezon: a reușit 3 pase decisive

