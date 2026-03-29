Starul lui Real Madrid, oprit de Poliție VIDEO. Ce s-a întâmplat la baza „galacticilor” din Valdebebas

- Trent Alexander-Arnold (27 de ani), fundașul dreapta al celor de la Real Madrid, a fost oprit de Poliție.
După ce nu a fost convocat de selecționerul Thomas Tuchel (52 de ani) pentru meciurile amicale ale naționalei Angliei cu Uruguay (1-1) și Japonia, Trent a rămas la Madrid pentru a se pregăti cu echipa de club.
Trent Alexander-Arnold, oprit de Poliție în Madrid
În momentul în care a părăsit baza echipei din Valdebebas, mașina în care se afla fostul jucător al lui Liverpool a fost oprită în mijlocul drumului de fani.
Aflat pe scaunul din dreapta, Trent a dat autografe și a făcut poze cu cei prezenți.
Imediat a apărut o mașină de poliție chiar în spatele autotorismului fotbalistului lui Real Madrid, scrie tribuna.com.
Forțele de ordine au intervenit și au pornit sirenele pentru a-l avertiza pe Trent să pornească mașina, deoarece blocase circulația.
Ulterior, starul Realului a fost tras pe dreapta, dar a scăpat doar cu un avertisment.