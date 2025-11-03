„Nu a fost corect!” Screciu și Nsimba, convinși că Rapid a avut noroc: „I-am dominat copios!”

U Craiova - Rapid 2-2. Vladimir Screciu (25 de ani) și Steven Nsimba (29 de ani) au vorbit despre remiza de pe „Oblemenco”, pe care o consideră injustă.

Universitatea Craiova a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva celor de la Rapid, după ce Nsimba a marcat din penalty, în prelungiri.

U Craiova - Rapid 2-2 . Screciu: „ I-am dominat copios!”

„Păcat că am luat doar un punct. Prima repriză a fost excelentă, doar că am primit acel gol neașteptat. Noi am avut ocaziile, am ratat foarte multe. Eu, unul, sunt supărat. Mă bucură prima repriză, pentru că am jucat foarte bine, dar un punct la final... asta mă supără.

Meritam cu siguranță să câștigăm, i-am dominat copios pe adversari, mai ales în prima repriză. Dacă stăm să ne gândim, suntem momentan pe podium, pot să zic că e ok, nu ne putem plânge.

Jocul ne dă speranțe că putem fi mai sus și, pe viitor, cu siguranță putem ajunge pe primul loc”, a declarat Vladimir Screciu, după meci.

Screciu a explicat că problema Universității Craiova nu a fost jocul, deoarece echipa și-a creat ocazii importante de a marca, ci faptul că nu a reușit să înscrie.

„Nu este vorba de joc, este vorba de rezultat. Jocul cu Metaloglobus a fost foarte bun, am avut ocazii, dar nu am reușit să înscriem. În seara asta, la fel.

Nu înscriem mai mult, asta e ce ne doare. Pe mine mă doare că luăm și goluri, eu fiind fundaș, pentru mine nu e ok”, a mai spus fundașul.

Întrebat dacă echipa a fost influențată de zvonurile privind plecarea antrenorului Mirel Rădoi, Screciu a declarat:

Am fost în fiecare zi cu Mister acolo, a vorbit cu noi, ne-a explicat ce trebuie să facem, să nu ne gândim la ce apare în presă. A fost responsabilitatea lui, iar pe noi trebuie să ne preocupe mai mult să jucăm fotbal, ceea ce s-a văzut și în seara asta Vladimir Screciu

Vladimir Screciu: „A trecut meciul cu Rapid București. Ne axăm pe Rapid Viena”

Screciu a vorbit și despre partida pe care o vor juca în Conference League, împotriva celor de la Rapid Viena, pe 6 noiembrie, de la ora 22:00.

„Am vorbit cu prietenul meu Vlădoiu (n.r. - Ștefan Vlădoiu, de la ETO FC), pentru că ei au jucat în play-off cu Rapid Viena. Mi-a zis că este o atmosferă incredibilă, că au jucători foarte buni, dar mergem acolo cu gândul să luăm puncte.

Este o echipă foarte bună, care are un istoric în cupele europene, și acum ne axăm pe meciul cu Rapid Viena. Meciul cu Rapid București a trecut”.

Nsimba: „Nu a fost corect pentru noi”

Nsimba, autorul golului egalizator, a vorbit despre remiza obținută, pe care o consideră nedreaptă.

„A fost un meci foarte bun. Nu cred că meritam un egal, dar ăsta e fotbalul, am jucat foarte bine, am fost puternici.

Corect?... Nu, nu a fost corect pentru noi, dar cel mai important a fost să nu pierdem. Asta e fotbalul.

Este o echipă bună, care merită acest loc, dar știu că am avut capacitatea să câștigăm meciul”, a spus atacantul, după meci.

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2 , cu penalty în prelungiri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport