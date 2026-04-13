U CLUJ - U CRAIOVA. Monday Etim (27 de ani), atacantul oltenilor, și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după doar 20 de minute.

Meciul de pe Cluj Arena a început cum nu se poate mai prost pentru formația antrenată de Filipe Coelho.

Jug Stanojev (26 de ani) a deschis scorul pentru gazde în minutul 15, iar cinci minute mai târziu, oltenii au primit o nouă lovitură.

Într-o acțiune pe partea stângă de atac a Craiovei, Etim a încercat să țină mingea în teren, dar preluarea sa a fost una defectuaosă, iar balonul a ricoșat la Mikanovic.

Vârful oltenilor a încercat să recupereze, dar s-a dus cu talpa direct pe glezna dreaptă a adversarului său.

Istvan Kovacs n-a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Monday Etim, cel care și-a și recunoscut vina.

În momentul în care a văzut că este eliminat, atacantul oltenilor și-a pus mâinile pe față și a părăsit gazonul resemenat.

Lucrurile s-au complicat și mai tare pentru elevii lui Coelho chiar înainte de pauză. Lukic a „dublat” avantajul gazdelor.

În cazul în care U Craiova nu reușește să obțină nici măcar o remiză, U Cluj s-ar distanța în fruntea clasameentului la trei puncte față de olteni, cu 6 etape rămase până la finalul sezonului.

