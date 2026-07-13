Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) l-a învins în finala Wimbledon pe Alexander Zverev (29 de ani, #WTA), scor 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, și a câștigat pentru al doilea an la rând turneul de la All England Club.

După această reușită, italianul a reușit un salt important în clasamentul financiar al tenisului masculin.

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Succesul de la Londra i-a adus un cec de aproximativ 4,3 milioane de euro.

Sinner, în topul banilor din tenis după al doilea titlu la Wimbledon

Italianul a ajuns la aproximativ 60,8 milioane de dolari câștigate doar din premii ATP.

Suma se referă la banii primiți din turnee, nu la contracte de imagine sau sponsorizări.

După titlul de la Wimbledon, Sinner a urcat pe locul 4 în clasamentul istoric al câștigurilor ATP, în urma lui Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer, conform mundodeportivo.com.

10,1 milioane de euro a câștigat Sinner doar în 2026. Italianul conduce și ierarhia câștigurilor din acest sezon. Alexander Zverev este al doilea, cu aproximativ 7,9 milioane de euro, iar Carlos Alcaraz completează podiumul, cu aproximativ 3,8 milioane de euro

În fața lui Sinner mai sunt doar trei jucători în clasamentul istoric al câștigurilor ATP:

Novak Djokovic : aproximativ 169,7 milioane de euro

: aproximativ 169,7 milioane de euro Rafael Nadal : aproximativ 118 milioane de euro

: aproximativ 118 milioane de euro Roger Federer : aproximativ 114,2 milioane de euro

: aproximativ 114,2 milioane de euro Jannik Sinner : aproximativ 60,8 milioane de euro

: aproximativ 60,8 milioane de euro Alexander Zverev : aproximativ 59,9 milioane de euro

: aproximativ 59,9 milioane de euro Carlos Alcaraz: aproximativ 56,8 milioane de euro

Pentru Sinner, titlul de la Londra a însemnat și al 30-lea trofeu profesionist al carierei.

Italianul rămâne fără titlu doar la Roland Garros dintre turneele de Grand Slam.

Defence complete.



Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

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