„Am făcut asta în fiecare zi” Răzvan Marin, mesaj puternic după titlul cu AEK Atena
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 20:44
  • Răzvan Marin a cucerit al doilea titlu al carierei. După Viitorul, în 2017, AEK Atena, în 2026. 
  • Ce a spus „tricolorul” după 2-1 cu Panathinaikos, victoria care i-a oferit trofeul.

Răzvan Marin a așteptat nouă ani să fie din nou campion.

A reușit prima oară această performanță în 2017, în Liga 1, cu Viitorul lui Gică Hagi, a regăsit drumul spre titlu în 2026, cu AEK Atena. La primul său sezon în Grecia. 

Răzvan Marin, numărul 1 cu AEK în Grecia

La 30 de ani, pe care îi va împlini pe 23 mai, „tricolorul” sărbătorește în galben-negru, cu marii rivali ai lui Răzvan Lucescu și PAOK.

Mijlocașul a postat un mesaj pe social media după victoria în derbyul cu Panathinaikos, 2-1 pe arena lui AEK.

Golul decisiv a fost marcat în prelungiri. Gol care a distanțat echipa ateniană la opt puncte de PAOK și Olympiacos, cu două etape înainte de sfârșitul stagiunii. 

46 de meciuri
a jucat Răzvan Marin în acest sezon la AEK Atena, în toate competițiile: 7 goluri și 9 assisturi în 3.230 de minute

Răzvan Marin: „Nimic nu se obține ușor, dar am rămas uniți”

„Un sezon lung. Mult sacrificiu, multă presiune, momente dificile și muncă dură, toate sunt în spatele unei asemenea nopți.

Nimic nu se obține ușor, dar am rămas uniți, am continuat să credem unii în alții și am tras în fiecare zi”, a scris Marin pe Instagram.

„Această echipă a demonstrat că are caracter atunci când era cel mai important”.

Am luptat pentru fiecare punct, fiecare meci, fiecare clipă până la capăt. Răzvan Marin, mijlocaș AEK Atena

Ce a apreciat cel mai mult? „Sunt mândru de acest grup, mândru de mentalitatea arătată întreg sezonul. Și recunoscător tuturor celor care ne-au sprijinit să depășim orice obstacol”.

Nu putea uita fanii galben-negri: „Atmosfera a fost incredibilă. Am simțit energia voastră din primul minut până în ultima secundă”.

Concluzia lui Răzvan: „Campioni. Meritat”.

