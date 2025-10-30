Și-au blindat vedetele Clauze imense după ce Real Madrid le-a luat cel mai mare talent
River Plate clauze FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Campionate

Și-au blindat vedetele Clauze imense după ce Real Madrid le-a luat cel mai mare talent

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 23:24
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 23:26
  • Conducerea lui River Plate a adăugat clauze uriașe în contractele fotbaliștilor, după ce Franco Mastantuono (18 ani) a fost cumpărat de Real Madrid.
  • Nu mai puțin de 11 jucători au semnat deja noile angajamente.

Deși River Plate nu voia să renunțe la Mastantuono, Real Madrid a activat clauza de reziliere în valoare de 45 de milioane de euro, iar fotbalistul a ajuns pe „Bernabeu”.

Clauze imense incluse în contractele vedetelor de la River Plate

Conducerea lui River Plate și-a luat măsuri de precauție, în încercarea de a nu mai pierde atât de ușor jucătorii promițători rămași la club.

Aceștia au semnat contracte adiționale prin care li se adaugă o clauză de 100 de milioane de euro, reprezentând un record pentru fotbalul argentinian.

Obiectivul este de a elimina natura unilaterală a rezilierii contractului. Întrucât este un contract de 100 de milioane de euro, trebuie să vină să se așeze cu tine și să discute”, a declarat Stefano Di Carlo, membru al Consiliului de Administrație al clubului River Plate, pentru Radio La Red, potrivit marca.com.

19 jucători
au fost transferați de-a lungul anilor, în fotbalul mondial, în schimbul a cel puțin 100 de milioane de euro

Transferul lui Franco Mastantuono este cel mai scump din fotbalul argentinian

Oficialul echipei de pe El Monumental a dezvăluit că nu se aștepta ca un club să achite clauza de 45 de milioane de euro a lui Franco Mastantuono.

La momentul semnării acelui contract, acum doi ani, era o mare realizare. Se află în topul vânzărilor din istoria Americii Latine… dar cu cele 45 de milioane primite pentru Mastantuono, am rămas în urmă.

Piața europeană funcționează într-un mod nepotrivit pentru noi. Ei decid să aducă jucători noi pentru a face față întregii competiții, în timp ce noi ne desființăm loturile”, a mai spus Di Carlo.

Suma mutării lui Franco Mastantuono pe „Santiago Bernabeu” a stabilit un nou record pentru fotbalul argentinian. Precedentul era deținut tot de River Plate: Benfica plătea 32 de milioane de euro, în 2022, pentru Enzo Fernandez.

11 jucători de la River Plate au semnat deja clauza „Mastantuono”

  • Alex Woiski, atacant central, 19 ani
  • Ian Subiabre, extremă dreapta, 18 ani
  • Lautaro Rivero, fundaș central, 21 de ani
  • Facundo Colidio, atacant central, 26 de ani
  • Cristian Jaime, extremă stânga, 19 ani
  • Thiago Acosta, mijlocaș ofensiv, 20 de ani
  • Matias Galarza Fonda, mijlocaș central, 22 de ani
  • Juan Carlos Portillo, fundaș central, 25 de ani
  • Facundo Gonzalez, fundaș central, 19 ani
  • Agustin Obregon, mijlocaș dreapta, 19 ani
  • Juan Bautista Dadin, atacant central, 19 ani

River Plate transfer argentina clauza de reziliere franco mastantuono
