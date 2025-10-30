Și-au blindat vedetele Clauze imense după ce Real Madrid le-a luat cel mai mare talent

Conducerea lui River Plate a adăugat clauze uriașe în contractele fotbaliștilor, după ce Franco Mastantuono (18 ani) a fost cumpărat de Real Madrid.

Nu mai puțin de 11 jucători au semnat deja noile angajamente.

Deși River Plate nu voia să renunțe la Mastantuono, Real Madrid a activat clauza de reziliere în valoare de 45 de milioane de euro, iar fotbalistul a ajuns pe „Bernabeu”.

Clauze imense incluse în contractele vedetelor de la River Plate

Conducerea lui River Plate și-a luat măsuri de precauție, în încercarea de a nu mai pierde atât de ușor jucătorii promițători rămași la club.

Aceștia au semnat contracte adiționale prin care li se adaugă o clauză de 100 de milioane de euro, reprezentând un record pentru fotbalul argentinian.

„Obiectivul este de a elimina natura unilaterală a rezilierii contractului. Întrucât este un contract de 100 de milioane de euro, trebuie să vină să se așeze cu tine și să discute”, a declarat Stefano Di Carlo, membru al Consiliului de Administrație al clubului River Plate, pentru Radio La Red, potrivit marca.com.

19 jucători au fost transferați de-a lungul anilor, în fotbalul mondial, în schimbul a cel puțin 100 de milioane de euro

Transferul lui Franco Mastantuono este cel mai scump din fotbalul argentinian

Oficialul echipei de pe El Monumental a dezvăluit că nu se aștepta ca un club să achite clauza de 45 de milioane de euro a lui Franco Mastantuono.

„La momentul semnării acelui contract, acum doi ani, era o mare realizare. Se află în topul vânzărilor din istoria Americii Latine… dar cu cele 45 de milioane primite pentru Mastantuono, am rămas în urmă.

Piața europeană funcționează într-un mod nepotrivit pentru noi. Ei decid să aducă jucători noi pentru a face față întregii competiții, în timp ce noi ne desființăm loturile”, a mai spus Di Carlo.

Suma mutării lui Franco Mastantuono pe „Santiago Bernabeu” a stabilit un nou record pentru fotbalul argentinian. Precedentul era deținut tot de River Plate: Benfica plătea 32 de milioane de euro, în 2022, pentru Enzo Fernandez.

11 jucători de la River Plate au semnat deja clauza „Mastantuono”

Alex Woiski, atacant central, 19 ani

Ian Subiabre, extremă dreapta, 18 ani

Lautaro Rivero, fundaș central, 21 de ani

Facundo Colidio, atacant central, 26 de ani

Cristian Jaime, extremă stânga, 19 ani

Thiago Acosta, mijlocaș ofensiv, 20 de ani

Matias Galarza Fonda, mijlocaș central, 22 de ani

Juan Carlos Portillo, fundaș central, 25 de ani

Facundo Gonzalez, fundaș central, 19 ani

Agustin Obregon, mijlocaș dreapta, 19 ani

Juan Bautista Dadin, atacant central, 19 ani

