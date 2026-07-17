World Cup 2026: Spania vs. Argentina - Cum văd bookmakerii marea finală

Finala Cupei Mondiale 2026 ne oferă un meci de cinci stele între Spania și Argentina, două dintre cele mai ofensive echipe de pe glob.

Programată duminică, de la ora 22:00, această confruntare are un ușor avantaj pentru Spania la câștigarea trofeului, în opinia agențiilor de pariuri sportive online.

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Ibericii au făcut un meci perfect contra Franței în semifinale și au produs surpriza, obținând astfel biletele pentru ultimul act. În schimb, Argentina a reușit încă o revenire fantastică și a învins Anglia în semifinale după două goluri marcate pe final. Argentina arată ca o echipă capabilă de lupte incredibile, așa cum s-a întâmplat și în duelurile cu Insulele Capului Verde și Egipt.

Spania este creditată cu șanse mai mari să câștige trofeul. Ibericii au de partea lor un lot mai valoros și un joc mai consistent, iar bookmakerii le oferă o șansă mai mare să câștige trofeul. Cotele disponibile pe site-urile de pariuri online arată astfel:

Spania să câștige trofeul - 1.63

Argentina să câștige trofeul - 2.22

Spania să câștige în 90 de minute - 2.28

Argentina să câștige în 90 de minute - 3.33

Don.ro (L1234101W001500 ONJN, 18+) este una din agențiile licențiate care au pregătit o mulțime de selecții pentru confruntarea dintre Spania și Argentina. Printre cele mai interesante sunt și următoarele:

Primul gol să fie marcat cu capul - 5.00

Argentina să câștige după ce a fost condusă - 9.50

Spania să câștige la 0 - 3.40

Argentina să rateze un penalty - 21.00

Autogol în meci - 9.00

Informații cheie despre Spania - Argentina

Spania are un lot cotat la 1.22 miliarde de euro, conform Transfermarkt, în timp ce al Argentinei este considerabil mai slab cotat, cu 807.5 milioane de euro.

Argentina a câștigat toate meciurile disputate la Cupa Mondială 2026, luând în calcul și prelungirile, în timp ce Spania a înregistrat 6 victorii și o remiză.

Spania are un singur titlu mondial în palmares, câștigat în 2010, după ce a învins în finala din Africa de Sud reprezentativa Olandei, scor 1-0.

Argentina este campioana mondială en-titre, după ce a învins Franța în finala din Qatar 2022. A fost al treilea titlu mondial pentru argentinieni.

Dacă va câștiga finala de duminică, Argentina ar ajunge la patru titluri mondiale și ar egala Germania și Italia. Doar Brazilia are mai multe, 5.

În istorie, doar Italia și Brazilia au reușit să își apere trofeul la Cupa Mondială. Această performanță nu s-a întâmplat însă în istoria modernă a fotbalului. Italia s-a impus în 1934 și 1938, iar Brazilia în 1958 și 1962.

Argentina a așteptat 48 de ani pentru a disputa o nouă finală de Cupă Mondială, între 1930 și 1978, dar acum este la a doua finală la rând la o Cupă Mondială.

Argentina este echipa care a marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială 2026, 19, însă mai poate fi depășită. În istorie, argentinienii au reușit cel mai mare număr de goluri și la edițiile din 1930 și 1978. În orice caz, la ediția din 2026 au marcat cele mai multe goluri la un singur turneu final din toată istoria lor.

Duelul dintre Spania și Argentina se va disputa la New York, pe o arenă inaugurată în 2010, pe care în mod obișnuit se dispută meciuri de fotbal american. În țara noastră, meciul va putea fi văzut la TV pe Antena 1, iar online pe Antena Play.