World Cup 2026: Spania vs. Argentina - Cum văd bookmakerii marea finală
Publicitate

World Cup 2026: Spania vs. Argentina - Cum văd bookmakerii marea finală

alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 12:42
  • Finala Cupei Mondiale 2026 ne oferă un meci de cinci stele între Spania și Argentina, două dintre cele mai ofensive echipe de pe glob.
  • Programată duminică, de la ora 22:00, această confruntare are un ușor avantaj pentru Spania la câștigarea trofeului, în opinia agențiilor de pariuri sportive online.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ibericii au făcut un meci perfect contra Franței în semifinale și au produs surpriza, obținând astfel biletele pentru ultimul act. În schimb, Argentina a reușit încă o revenire fantastică și a învins Anglia în semifinale după două goluri marcate pe final. Argentina arată ca o echipă capabilă de lupte incredibile, așa cum s-a întâmplat și în duelurile cu Insulele Capului Verde și Egipt.

Spania este creditată cu șanse mai mari să câștige trofeul. Ibericii au de partea lor un lot mai valoros și un joc mai consistent, iar bookmakerii le oferă o șansă mai mare să câștige trofeul. Cotele disponibile pe site-urile de pariuri online arată astfel:

  • Spania să câștige trofeul - 1.63
  • Argentina să câștige trofeul - 2.22
  • Spania să câștige în 90 de minute - 2.28
  • Argentina să câștige în 90 de minute - 3.33

Don.ro (L1234101W001500 ONJN, 18+) este una din agențiile licențiate care au pregătit o mulțime de selecții pentru confruntarea dintre Spania și Argentina. Printre cele mai interesante sunt și următoarele:

  • Primul gol să fie marcat cu capul - 5.00
  • Argentina să câștige după ce a fost condusă - 9.50
  • Spania să câștige la 0 - 3.40
  • Argentina să rateze un penalty - 21.00
  • Autogol în meci - 9.00
World Cup 2026: Spania vs. Argentina - Cum văd bookmakerii marea finală World Cup 2026: Spania vs. Argentina - Cum văd bookmakerii marea finală

Informații cheie despre Spania - Argentina

Spania are un lot cotat la 1.22 miliarde de euro, conform Transfermarkt, în timp ce al Argentinei este considerabil mai slab cotat, cu 807.5 milioane de euro.

Argentina a câștigat toate meciurile disputate la Cupa Mondială 2026, luând în calcul și prelungirile, în timp ce Spania a înregistrat 6 victorii și o remiză.

Spania are un singur titlu mondial în palmares, câștigat în 2010, după ce a învins în finala din Africa de Sud reprezentativa Olandei, scor 1-0.

Argentina este campioana mondială en-titre, după ce a învins Franța în finala din Qatar 2022. A fost al treilea titlu mondial pentru argentinieni.

Dacă va câștiga finala de duminică, Argentina ar ajunge la patru titluri mondiale și ar egala Germania și Italia. Doar Brazilia are mai multe, 5.

În istorie, doar Italia și Brazilia au reușit să își apere trofeul la Cupa Mondială. Această performanță nu s-a întâmplat însă în istoria modernă a fotbalului. Italia s-a impus în 1934 și 1938, iar Brazilia în 1958 și 1962.

Argentina a așteptat 48 de ani pentru a disputa o nouă finală de Cupă Mondială, între 1930 și 1978, dar acum este la a doua finală la rând la o Cupă Mondială.

Argentina este echipa care a marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială 2026, 19, însă mai poate fi depășită. În istorie, argentinienii au reușit cel mai mare număr de goluri și la edițiile din 1930 și 1978. În orice caz, la ediția din 2026 au marcat cele mai multe goluri la un singur turneu final din toată istoria lor.

Duelul dintre Spania și Argentina se va disputa la New York, pe o arenă inaugurată în 2010, pe care în mod obișnuit se dispută meciuri de fotbal american. În țara noastră, meciul va putea fi văzut la TV pe Antena 1, iar online pe Antena Play.

Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Știrile zilei din sport
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Special
10:45
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Citește mai mult
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Cîrjan, apel la conducere Căpitanul lui Dinamo e nemulțumit înainte de debutul în noul sezon: „Avem nevoie de jucători”
Superliga
13:33
Cîrjan, apel la conducere Căpitanul lui Dinamo e nemulțumit înainte de debutul în noul sezon: „Avem nevoie de jucători”
Citește mai mult
Cîrjan, apel la conducere Căpitanul lui Dinamo e nemulțumit înainte de debutul în noul sezon: „Avem nevoie de jucători”
Lixandru pleacă în Arabia Saudită Cu ce club a semnat fotbalistul care era de 9 ani la FCSB. Va fi coleg cu un fost dinamovist
Superliga
11:01
Lixandru pleacă în Arabia Saudită Cu ce club a semnat fotbalistul care era de 9 ani la FCSB. Va fi coleg cu un fost dinamovist
Citește mai mult
Lixandru pleacă în Arabia Saudită Cu ce club a semnat fotbalistul care era de 9 ani la FCSB. Va fi coleg cu un fost dinamovist
Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal Căpitanul Argentinei, elogii pentru starul Spaniei: „Unul dintre cei mai buni! Îi doresc tot binele, joacă la echipa pe care o iubesc”
Campionatul Mondial
13:55
Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal Căpitanul Argentinei, elogii pentru starul Spaniei: „Unul dintre cei mai buni! Îi doresc tot binele, joacă la echipa pe care o iubesc”
Citește mai mult
Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal Căpitanul Argentinei, elogii pentru starul Spaniei: „Unul dintre cei mai buni! Îi doresc tot binele, joacă la echipa pe care o iubesc”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:22
Discuție cu Nadia după 39 de ani Ce i-a spus campioana în 1987 unui jurnalist în România comunistă și ce i-a spus acum, la 50 de ani de la 10-le perfect
Discuție cu Nadia după 39 de ani Ce i-a spus campioana în 1987 unui jurnalist în România comunistă și ce i-a spus acum, la 50 de ani de la 10-le perfect
15:48
Zboruri epuizate în 10 minute! Mobilizare impresionantă a fanilor Argentinei, în ciuda prețului uriaș! Creștere de 6000% a căutărilor
Zboruri epuizate în 10 minute! Mobilizare impresionantă a fanilor Argentinei,  în ciuda prețului uriaș! Creștere de 6000% a căutărilor
15:22
Boutoutaou și Gnahore, pe lista UEFA FCSB va avea și o absență importantă în „dubla” cu Auda
Boutoutaou și Gnahore, pe lista UEFA FCSB va avea și o absență importantă în „dubla” cu Auda
14:46
„Remember the name!” VIDEO. Noua stea a atletismului românesc are 15 ani și a făcut senzație la Europenele U18
„Remember the name!” VIDEO. Noua stea a atletismului românesc are 15 ani și a făcut senzație la Europenele U18
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt
Gimnastica
13:32
Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt
Citește mai mult
Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt
Apel disperat către Trump Un campion mondial și european îi cere ajutorul președintelui SUA, după ce i s-a refuzat accesul în America » Care ar fi motivul interdicției
Campionatul Mondial
10:30
Apel disperat către Trump Un campion mondial și european îi cere ajutorul președintelui SUA, după ce i s-a refuzat accesul în America » Care ar fi motivul interdicției
Citește mai mult
Apel disperat către Trump Un campion mondial și european îi cere ajutorul președintelui SUA, după ce i s-a refuzat accesul în America » Care ar fi motivul interdicției
FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu  Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii
Campionatul Mondial
12:33
FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii
Citește mai mult
FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu  Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii
STB are datorii de 1,65 miliarde de lei. Directorul general, la 9 luni de la preluarea funcției: Unii au venit cu soluții, prea mulți au considerat că „merge și așa”
B365
07:57
STB are datorii de 1,65 miliarde de lei. Directorul general, la 9 luni de la preluarea funcției: Unii au venit cu soluții, prea mulți au considerat că „merge și așa”
Citește mai mult
STB are datorii de 1,65 miliarde de lei. Directorul general, la 9 luni de la preluarea funcției: Unii au venit cu soluții, prea mulți au considerat că „merge și așa”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share