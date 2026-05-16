Celtic, din nou campioană în Scoția FOTO. Hearts  a ratat trofeul în ultimele minute, după un gol validat de VAR! Finalul, la fel ca în derby-ul Cehiei
Publicat: 16.05.2026, ora 16:58
Actualizat: 16.05.2026, ora 16:58
  • Celtic - Hearts 3-1. Campioana și-a apărat titlul și a adus în Glasgow un nou trofeu, care nu a mai ajuns în alt oraș de 41 de ani.

Formația din Edinburgh a fost la câteva minute de un moment istoric! A dominat competiția, a fost constant pe prima poziție, atât în sezonul regulat, cât și în play-off, însă a încheiat dramatic pe poziția secundă.

Celtic - Hearts 3-1. Titlul merge din nou la Glasgow

Shankland a fost cel care deschis scorul pentru clubul din capitala Scoției, în minutul 43, după un corner executat perfect de Kingsley, iar Engels a egalat în prelungirile primei reprize, dintr-o lovitură de la 11 metri.

În repriza secundă, duelul dintre cele două a fost echilibrat, cu un plus pentru Celtic. Hearts se îndrepta spre primul titlu după 66 de ani, însă lovitura a fost dată de Maeda în minutul 88.

Reușita a fost anulată inițial, însă validată după intervenția din camera VAR, iar oaspeții n-au mai avut puterea să revină în joc. Osmand a închis definitiv meciul în minutul 90+8, când a marcat în poarta rămasă goală.

Celtic a cucerit astfel un nou titlu în Scoția și continuă seria de trofee interne pe care le împarte cu rivala Rangers.

1985
era anul în care altă echipă, în afară de Celtic sau Ranges, câștiga titlul în Scoția. Aberdeen devenea atunci campioană, sub comanda lui Sir Alex Ferguson

Celtic și Rangers au cucerit împreună 111 titluri, 56, respectiv 55, dintr-un total de 130 de sezoane.

Titlul lui Celtic, în pericol? Fanii au invadat terenul

Suporterii lui Celtic au intrat pe teren când mai erau 40 de secunde rămase din meci, iar arbitrul a fluierat, în cele din urmă, finalul partidei.

Suporterii lui Celtic au invadat terenul (FOTO: captură TNT Sports) Suporterii lui Celtic au invadat terenul (FOTO: captură TNT Sports)
Suporterii lui Celtic au invadat terenul (FOTO: captură TNT Sports)

O situație similară a avut loc în campionatul Cehiei, unde fanii Slaviei Praga au intrat pe teren când mai erau de jucat doar două minute din derby-ul cu Sparta.

Ulterior, Federația cehă a anunțat că Slavia a pierdut meciul la masa verde, scor 0-3, iar clubul a primit o amendă de 410.000 de euro.

