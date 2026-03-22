Probleme pentru Turcia Doi jucători nu s-au antrenat, înaintea barajului cu România pentru CM 2026

alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 09:42
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 09:42
  • Turcia întâmpină probleme de lot înaintea barajului cu România pentru calificarea la Campionatul Mondial. Ce jucători ar putea rata duelul de la Istanbul, mai jos.
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Probleme de lot pentru Turcia înaintea barajului cu România

Sâmbătă, Federația Turcă de Fotbal a anunțat că doi jucători convocați de Vincenzo Montella pentru meciurile de la baraj nu au putut participa la antrenamente.

Este vorba de portarul Ugurcan Cakir și atacantul Bariş Alper Yilmaz, jucătorii lui Galatasaray, care au resimțit dureri, conform hurriyet.com.tr.

În plus, fundașul Abdulkerim Bardakci s-a pregătit separat de restul echipei.

Federația Turcă a transmis:

„Antrenamentul de astăzi (n.r. - sâmbătă) s-a desfășurat cu participarea a 19 jucători. Pe lângă fotbaliștii care au fost prezenți și la ședința de pregătire de ieri, li s-au alăturat Oğuz Aydin de la Fenerbahçe, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Kaan Ayhan și Yunus Akgun de la Galatasaray, Muhammed Şengezer de la RAMS Başakşehir, Mustafa Eskihellaç de la Trabzonspor, precum și jucătorii din lotul naționalei U21: Baran Gezek, Bariş Kalayci, Eyup Aydın, Hamza Güreler și Yasin Özcan.

Abdulkerim Bardakci a efectuat alergări ușoare separat de echipă și a încheiat astfel antrenamentul, în timp ce Bariş Alper Yilmaz și Uğurcan Çakir nu au participat la ședință din cauza unor dureri, urmând un program de tratament.

Antrenamentul de astăzi al echipei naționale a fost urmărit și de președintele TFF, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, vicepreședintele Mecnun Otyakmaz, precum și de membrii Consiliului de Administrație, Bilal Arslan și Muhammet Akçay”, a precizat TFF.

Chiar dacă au fost supuși unor tratamente, starea lui Ugurcan Cakir și Bariş Alper Yilmaz rămâne, în continuare, incertă pentru meciul cu România, anunță haberhergun.com.

Probleme de lot și pentru România

Cătălin Căbuz, portarul celor de la FC Argeș, a fost convocat de urgență de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia.

Chiar înaintea meciului cu U Cluj, portarul de 29 de ani a aflat că a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciul de baraj cu Turcia și al doilea joc, cu învingătoarea din duelul Slovacia - Kosovo (finala pentru CM 2026) sau învinsa din același duel de la Bratislava (amical).

Goalkeeperul lui FC Argeș îi va lua locul lui Mihai Popa (25 de ani), portarul celor de la CFR Cluj, care a acuzat o problemă medicală după meciul cu Rapid.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Popa a făcut sâmbătă un RMN și are o leziune la gambă.

Lotul preliminar al Turciei. Împotriva cui va juca România

PORTARI

  • Altay Bayindir (Manchester United,11/0)
  • Mert Günok (Fenerbahçe, 37/0)
  • Muhammed Sengezer (Istanbul Bașakșehir, 0/0)
  • Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0)

FUNDAȘI

  • Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2)
  • Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, 0/0)
  • Eren Elmali (Galatasaray, 20/0)
  • Ferdi Kadıoğlu (Brighton, 28/1)
  • Merih Demiral (Al-Ahli, 61/6)
  • Mert Müldür (Fenerbahçe, 41/3)
  • Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor, 3/0)
  • Ozan Kabak (Hoffenheim, 26/2)
  • Samet Akaydin (Rizespor, 17/1)
  • Zeki Celik (AS Roma, 58/3)

MIJLOCAȘI

  • Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0)
  • Hakan Çalhanoglu (Inter, 102/22)
  • Ismail Yuksek (Fenerbahçe, 29/1)
  • Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5)
  • Orkun Kökçü (Beșiktaș, 46/3)
  • Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1)

ATACANȚI

  • Aral Simshir (Midtjylland, 0/0)
  • Arda Güler (Real Madrid, 26/6)
  • Bariş Alper Yılmaz (Galatasaray, 31/2)
  • Deniz Gül (Porto, 5/1)
  • Irfan Can Kahveci (Kasımpașa, 44/6)
  • Kenan Yıldız (Juventus, 26/5)
  • Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe, 49/14)
  • Oguz Aydin (Fenerbahçe, 9/0)
  • Semih Kiliçsoy (Cagliari, 4/0)
  • Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3)

Învingătoarea dintre Turcia și România va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo în finala barajului, în deplasare, pe 31 martie.

Naționala care va obține calificarea la Campionatul Mondial va face parte din grupa grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
