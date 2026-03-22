„Prima greșeală e a lui” Dani Coman, după faza care a făcut diferența cu U Cluj: „Fotbalul se joacă în față!”

FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Dani Coman (46 de ani), președintele gazdelor, a fost dezamăgit de modul în care a abordat echipa sa meciul din etapa a doua a play-off-ului.

Oficialul celor de la FC Argeș a analizat autogolul din minutul 82.

După înfrângerea cu U Cluj, echipa antrenată de Bogdan Andone ocupă locul 5 în play-off, cu 28 de puncte.

„Sunt dezamăgit de rezultat, cel mai rău îmi pare de greșeala care a fost făcută. Nu au fost peste noi din niciun punct de vedere, din contră, cred că am controlat a doua repriză aproape în totalitate. Diferența a făcut-o acea greșeală. Sunt de părere că fotbalul te pedepsește, fotbalul se joacă în față!

Nu știu dacă puteam fi mai curajoși, am făcut un joc tactic bun. N-au fost ocazii foarte multe de poartă, nici din partea lor, cred că puteam apăra și eu azi, nu ne-au pus probleme mari. Chiar dacă, trebuie să recunoaștem, au o echipă puternică.

Astea sunt meciurile de play-off, sunt doi antrenori care își organizează echipele foarte bine, și Bogdan Andone și Bergodi, eram convins că va fi un meci fără prea multe faze de poartă, fără spectacol”, a spus Coman la emisiunea „Fotbal Club” de la DigiSport.

Sunt ferm convins că antrenorii au pregătit meciul să nu primească gol și, prin calitatea jucătorilor pe care ambii echipe le au, sperau la vreo fază fixă sau la vreo execuție a unui jucător. Dani Coman, președinte FC Argeș

Dani Coman, despre autogolul care a decis meciul cu U Cluj: „Prima greșeală e a lui Borța”

În minutul 82, la scorul de 0-0, Borța a trimis o minge în spate, care nu părea că-i va pune probleme portarului piteștenilor.

Fără să fie presat de vreun adversar, Căbuz a încercat să degajeze cu piciorul drept, însă s-a poziționat prost, iar balonul i-a sărit din piciorul stâng și a ajuns în poartă.

Coman consideră că portarul nu este singurul vinovat.

„Nu, sub nicio formă, nu a fost o greșeală tehnică, a fost efectiv un ghinion. Nu a fost o greșeală tehnică de portar, de individualizare, a fost o greșeală de poziționare a piciorului stâng.

Trebuia să joace cu latul mingea, să o dea la jumătatea terenului, să nu încerce să dea tare în minge, dar nu a fost o greșeală tehnică de portar.

Prima greșeală e a lui Borța, fotbalul se joacă în față, iar dacă vrem să ajungem la nivelul următor noi trebuia să punem presiune pe ei în următoarele minute” , a explicat oficialul grupării piteștene.

VIDEO. Gafa uriașă a lui Căbuz din FC Argeș - U Cluj 0-1

Președintele lui FC Argeș a explicat cum și-ar dori să joace echipa sa:

„Dacă se desfășura jocul așa cum s-a desfășurat în a doua repriză, consider că trebuia să punem presiune mai mare pe ei. Cred că aveam șanse mai mari și puteam chiar și să câștigăm acest meci, n-au fost cu nimic peste noi.

Nu sunt dezamăgit, sunt mulțumit de atitudinea pe care au avut-o, de presingul pe care l-au făcut. Nu sunt mulțumit pentru că îmi doresc mai mult, să demonstrăm că suntem bărbați în primul rând, nu ne ajuta cu nimic egalul.

Eu sunt de părere că trebuie să jucăm fiecare meci la victorie. Am demonstrat în a doua repriză că suntem o echipă bine pregătită fizic, organizată bine, și cred că puteam obține mai mult de la acest meci dacă aveam mai mult curaj”, a mai spus Coman.

Tudose va rămâne la echipă cel puțin până la vară, sunt discuții pentru el din străinătate, dar deocamdată nu este nicio ofertă scrisă, suntem doar la stadiul de discuții. Dani Coman, președinte FC Argeș

