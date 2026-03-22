„Sunt foarte șocat” Alegerea făcută de Mircea Lucescu, contestată: „Unul cade în B, celălalt se luptă la titlu”

- Impresarul Ioan Becali (73 de ani) s-a arătat surprins de o alegere făcută de Mircea Lucescu (80 de ani) în ceea ce privește lotul pentru barajul CM 2026. Detalii, mai jos.
- Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Postul de fundaș stânga i-a dat mari bătăi de cap lui Mircea Lucescu. După accidentarea lui Alexandru Chipciu, doar Nicușor Bancu (33 de ani) a rămas disponibil dintre cei pe care selecționerul i-a convocat anterior.
Ioan Becali, surprins că Andrei Borza n-a fost convocat pentru duelul cu Turcia
Pentru a completa lotul, selecționerul României a apelat la serviciile lui Kevin Ciubotaru (22 de ani, Hermannstadt) în detrimentul lui Raul Opruț (28 de ani, Dinamo) și Andrei Borza (20 de ani, Rapid).
Decizia lui „Il Luce” l-a surprins pe Ioan Becali, impresarul fotbalistului de la Rapid.
Borza va merge la selecționata U21, condusă de Costin Curelea, care va juca cu reprezentativele similare din Kosovo și San Marino în preliminariile EURO 2027.
„Ceea ce mă mă miră este… de ce Kevin Ciobotaru şi nu Borza. Sunt foarte şocat. Kevin, care cade în B, și Borza, care se luptă la titlu la Rapid și e titular meci de meci.
Probabil că joacă cu patru pe fund, habar n-am. Am spus că Borza, oricâţi antrenori s-au perindat la Rapid, nu l-au folosit o dată ca fundaş.
Dă-i drumul pe stânga şi du-te tată, du-te şi ajută echipa. Borza pasează bine, finalizează, poate să facă un cross (n.r. - centrare) de pe stânga, dar… la naţională, Lucescu vrea patru fundaşi de meserie.
Bine, Raţiu, cred că are aceeaşi calitate ca şi Borza, să facă band”, a declarat Ioan Becali, citat de fanatik.ro.
Fundașii stânga ai României la meciurile oficiale din ultimul an
- Martie 2025, România - Bosnia 0-1: Bancu
- Martie 2025, San Marino - România 1-5: Bancu
- Iunie 2025, Austria - România 2-1: Bancu
- Iunie 2025, România - Cipru 2-0: Sorescu
- Septembrie 2025, Cipru - România 2-2: Bancu
- Octombrie 2025, România - Austria 1-0: Chipciu
- Noiembrie 2025, Bosnia - România 2-1: Chipciu
- Noiembrie 2025, România - San Marino 7-1: Bancu
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
- Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
- Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
- Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
- Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
- Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
- Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
- Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
- Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
- Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
- Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
- Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
- Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
- Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)
ATACANȚI
- Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
- David MICULESCU (FCSB, 6/0)
- Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)
FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia
- Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
- Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.