Dinamo a pus ochii pe un sud-african Prima mutare a verii pregătită de „câini”: au primit deja un răspuns

- Dinamo a pus ochii pe Yusuf Maart (30 de ani), mijlocașul sud-african al celor de la SV Ried (Austria).
Ajunsă pentru al doilea sezon consecutiv în play-off, Dinamo vrea să facă un pas important și să intre în lupta pentru titlu începând cu sezonul viitor.
Astfel, conducerea clubului din „Ștefan cel Mare” a început să pregătească strategia de transferuri pentru perioada de mercato din vară.
Dinamo îl dorește pe Yusuf Maart! SV Ried nici nu vrea să audă
Una din principalele ținte ale „câinilor” este fotbalistul Yusuf Maart, cel care a ajuns la SV Ried în vara anului trecut, după transferul de la Kaizer Chiefs.
Dinamo a luat deja legătura cu agentul mijlocașului sud-african, care a informat clubul din Austria de interesul lui Dinamo.
SV Ried le-a transmis roș-albilor că fotbalistul nu este de vânzare. Pentru a face lucrurile și mai clare, austriecii i-au oferit lui Maart și o prelungire de contract, scrie sapeople.com.
În vârstă de 30 de ani, mijlocașul a evoluat în 30 de meciuri în toate competițiile de când a ajuns la SV Ried. A reușit o singură pasă decisivă, dar a fost exponențial pentru club.
În acest moment, Dinamo ocupă locul 5 în play-off, cu 31 de puncte.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|5
|39
|2
|U Craiova
|5
|39
|3
|CFR Cluj
|5
|34
|4
|Rapid
|5
|32
|5
|Dinamo
|5
|31
|6
|FC Argeș
|5
|30