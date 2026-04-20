Dinamo a pus ochii pe un sud-african Prima mutare a verii pregătită de „câini”: au primit deja un răspuns

Dinamo a pus ochii pe Yusuf Maart (30 de ani), mijlocașul sud-african al celor de la SV Ried (Austria).

Ajunsă pentru al doilea sezon consecutiv în play-off, Dinamo vrea să facă un pas important și să intre în lupta pentru titlu începând cu sezonul viitor.

Astfel, conducerea clubului din „Ștefan cel Mare” a început să pregătească strategia de transferuri pentru perioada de mercato din vară.

Dinamo îl dorește pe Yusuf Maart! SV Ried nici nu vrea să audă

Una din principalele ținte ale „câinilor” este fotbalistul Yusuf Maart, cel care a ajuns la SV Ried în vara anului trecut, după transferul de la Kaizer Chiefs.

Dinamo a luat deja legătura cu agentul mijlocașului sud-african, care a informat clubul din Austria de interesul lui Dinamo.

SV Ried le-a transmis roș-albilor că fotbalistul nu este de vânzare. Pentru a face lucrurile și mai clare, austriecii i-au oferit lui Maart și o prelungire de contract , scrie sapeople.com.

𝗠𝗔𝗔𝗥𝗧 𝗡𝗢𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘!!!



Romanian club FC Dinamo 1948 🇷🇴 has made contact with Yusuf Maart's management team (@PManagementRSA) with the view of buying him from SV Ried 🇦🇹.



Ried was informed and they have said Maart is not for sale, and have opted to improve his… pic.twitter.com/7BzOPd24RA — #UNPLAYABLE (@UnplayableZA) April 20, 2026

În vârstă de 30 de ani, mijlocașul a evoluat în 30 de meciuri în toate competițiile de când a ajuns la SV Ried. A reușit o singură pasă decisivă, dar a fost exponențial pentru club.

600.000 de euro este cota lui Yusuf Maart, potrivit transfermarkt.ro

În acest moment, Dinamo ocupă locul 5 în play-off, cu 31 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

