Moment șocant în Brazilia În goana după un selfie cu Neymar, un fan l-a aruncat pe colegul superstarului pe treptele de la banca de rezerve! +7 foto
Accidentarea lui Ze Evaldo FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Moment șocant în Brazilia În goana după un selfie cu Neymar, un fan l-a aruncat pe colegul superstarului pe treptele de la banca de rezerve!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 12:22
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 13:53
  • Ze Evaldo (28 de ani), fundașul celor de la Santos, a fost victima unui moment șocant, după ce un fan intrat pe gazon, l-a izbit pe acesta și l-a accidentat.

Suporterul a pătruns pe gazon pentru a face o poza cu Neymar, cel care a reușit un hat-trick în victoria lui Santos cu Juventude, scor 3-0.

Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare
Citește și
Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare
Citește mai mult
Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare

Ze Evaldo, lovit de un fan

În timp ce fanul alerga pentru a ajunge la starul brazilian, tânărul s-a izbit accidental de fundașul lui Santos, Ze Evaldo, cel care se îndrepta spre banca de rezerve.

Ca urmare a contactului cu suporterul, stoperul brazilian și-a pierdut echilibrul și a căzut rău, lovindu-se de banca de rezerve.

Momentul se putea încheia cu urmări serioase, deoarece banca de rezerve de pe „Alfredo Jaconi” este sub nivelul gazonului, jucătorii fiind nevoiți să coboare două trepte pentru a se așeza pe bancă.

Ze Evaldo s-a lovit la spate de cele două trepte, însă totul s-a încheiat doar cu o sperietură. După ce a primit îngrijiri medicale, fundașul s-a ridicat și a mers la vestiare pe propriile picioare.

Accidentarea lui Ze Evaldo
Accidentarea lui Ze Evaldo

Galerie foto (7 imagini)

Accidentarea lui Ze Evaldo Accidentarea lui Ze Evaldo Accidentarea lui Ze Evaldo Accidentarea lui Ze Evaldo Accidentarea lui Ze Evaldo
+7 Foto
labels.photo-gallery

Unul dintre colegii săi a râs de cele întâmplate. Pe filmările cu incidentul, Willian Arao se aude când spune: „E bine? Acum pot să râd?”

Santos a reușit a doua victorie consecutivă

Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, legendara formație braziliană a obținut rezultate bune în ultimele meciuri, îndepărtându-se de locurile periculoase, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

În ultimele 5 meciuri disputate, Santos a obținut trei victorii și două remize, ultima înfrângere a formației fiind înregistrată pe 9 noiembrie, 2-3 împotriva lui Flamengo, formația clasată pe primul loc.

În acest moment, Santos se află pe locul 14 în prima ligă braziliană, cu 44 de puncte, la două lungimi în fața celor de la Vitoria, ocupanta ultimului loc retrogradabil.

Ultimul meci pe care Santos îl are de disputat în acest sezon va avea loc pe data de 7 decembrie, pe teren propriu, contra ocupantei locului 3, Cruzeiro.

Citește și

Noul stadion prinde contur Când ar putea fi dată în folosință arena clubului din Superliga:  „Va fi primul la care vor începe lucrările”
Superliga
12:33
Noul stadion prinde contur Când ar putea fi dată în folosință arena clubului din Superliga: „Va fi primul la care vor începe lucrările”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Când ar putea fi dată în folosință arena clubului din Superliga:  „Va fi primul la care vor începe lucrările”
Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie”
Gimnastica
12:21
Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie”
Citește mai mult
Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
accidentare suporteri santos brazilia ze evaldo
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share