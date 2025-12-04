Moment șocant în Brazilia În goana după un selfie cu Neymar, un fan l-a aruncat pe colegul superstarului pe treptele de la banca de rezerve!

Ze Evaldo (28 de ani), fundașul celor de la Santos, a fost victima unui moment șocant, după ce un fan intrat pe gazon, l-a izbit pe acesta și l-a accidentat.

Suporterul a pătruns pe gazon pentru a face o poza cu Neymar, cel care a reușit un hat-trick în victoria lui Santos cu Juventude, scor 3-0.

Ze Evaldo, lovit de un fan

În timp ce fanul alerga pentru a ajunge la starul brazilian, tânărul s-a izbit accidental de fundașul lui Santos, Ze Evaldo, cel care se îndrepta spre banca de rezerve.

Ca urmare a contactului cu suporterul, stoperul brazilian și-a pierdut echilibrul și a căzut rău, lovindu-se de banca de rezerve.

Momentul se putea încheia cu urmări serioase, deoarece banca de rezerve de pe „Alfredo Jaconi” este sub nivelul gazonului, jucătorii fiind nevoiți să coboare două trepte pentru a se așeza pe bancă.

Ze Evaldo s-a lovit la spate de cele două trepte, însă totul s-a încheiat doar cu o sperietură. După ce a primit îngrijiri medicale, fundașul s-a ridicat și a mers la vestiare pe propriile picioare.

Unul dintre colegii săi a râs de cele întâmplate. Pe filmările cu incidentul, Willian Arao se aude când spune: „E bine? Acum pot să râd?”

Santos a reușit a doua victorie consecutivă

Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, legendara formație braziliană a obținut rezultate bune în ultimele meciuri, îndepărtându-se de locurile periculoase, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

În ultimele 5 meciuri disputate, Santos a obținut trei victorii și două remize, ultima înfrângere a formației fiind înregistrată pe 9 noiembrie, 2-3 împotriva lui Flamengo, formația clasată pe primul loc.

În acest moment, Santos se află pe locul 14 în prima ligă braziliană, cu 44 de puncte, la două lungimi în fața celor de la Vitoria, ocupanta ultimului loc retrogradabil.

Ultimul meci pe care Santos îl are de disputat în acest sezon va avea loc pe data de 7 decembrie, pe teren propriu, contra ocupantei locului 3, Cruzeiro.

🚨🇧🇷| A fan ran on the pitch to try to take a photo with Neymar and ended up knocking down Santos CB Zé Ivaldo!



pic.twitter.com/9ZIqDLG83i — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) December 4, 2025

