CFR CLUJ - DINAMO 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre remiza echipei sale.

Dinamo continuă să nu se regăsească. „Câinii” au ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și au rămas singura echipă fără succes în play-off.

CFR CLUJ - DINAMO 1-1 . Zeljko Kopic: „Satisfăcut de evoluția echipei nu și de rezultat”

Antrenorul croat al roș-albilor și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă în Gruia și crede că Dinamo ar fi trebuit să plece cu toate cele trei puncte, în condițiile în care a fost echipa care a controlat jocul.

„Sunt satisfăcut de evoluția echipei, nesatisfăcut de rezultat. Având în vedere ce s-a întâmplat în această seară meritam mai mult.

CFR a scos mingea de două ori mingea de pe linia porții. Am jucat bine, am avut o mulțime de ocazii.

Singurul lucru negativ e ce am făcut după 1-0 pentru noi. Mereu am spus că, după fiecare schimbare de scor, începe un nou meci. N-am reacționat atât de bine și am primit acel gol. Este vorba de responsabilitate și concentrare la fazele fixe.

Echipa a jucat bine, am încercat să împingem jocul și suntem nesatisfăcuți de rezultatul final. Întotdeauna vorbim între noi că avem o echipă bună”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

Nu este o surpriză pentru mine Karamoko. Sunt satisfăcut și de evoluția lui Mazilu. Se apropie încet-încet de ceea ce ne așteptăm de la el. Musi și Armstrong au intrat bine. Când suntem toți sănătoși arătăm foarte bine Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Întrebat despre șansele „câinilor” la titlu, tehnicianul a replicat:

„Mă știți pe mine. Nu îmi place să dau verdicte, trebuie să jucăm până la final, să ducem jucătorii până la limitele lor. Acum e puțin mai greu, dar jucătorii noștri văd cum jucăm și toți am simțit că am avut atitudine bună azi”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în CFR Cluj - Dinamo 1-1

