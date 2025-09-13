Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre semnificația banderolei pe care o poartă la fiecare meci al lui Dinamo.

Antrenorul croat spune că această tradiție nu are legătură cu vreo mișcare de marketing a clubului.

Zeljko Kopic a preluat echipa lui Dinamo în decembrie 2023, iar de atunci clubul a trecut printr-o continuă ascensiune.

Zeljko Kopic: „Aveam nevoie de ceva să-mi aducă energie”

Kopic a transmis că banderola alb-roșie pe care o poartă la fiecare partidă începând cu februarie 2024 este un element pe care l-a ales pentru a aduce mai multă încredere și energie la echipă.

„A fost un design creat de cineva din club. Inițial era cu alb și roșu.

La un meci cu Farul (n.r. 2-0 pentru Dinamo, în februarie 2024) pur și simplu nu simțeam că suntem în joc. Discutam cu managerul echipei și i-am zis că am nevoie de ceva să-mi aducă energie.

Nu a fost neapărat un plan de marketing. A fost o încercare de a găsi ceva care să ne dea mai multă energie și am decis să o păstrez”, a declarat Kopic, potrivit digisport.ro.

Sub comanda antrenorului croat, Dinamo a trecut în mai puțin doi de la lupta în zona retrogradării la accederea în play-off din sezonul anterior, iar în prezent ocupă locul 4, cu 15 puncte adunate după 8 etape, cu un meci mai puțin disputat decât Argeș și Rapid, care ocupă locurile 2 și 3.

Decizia lui Dinamo despre banderola specială a lui Kopic: „Simbolurile nu pot fi multiplicate niciodată”

„Am o zonă pe care nu o accesez și de care mă țin, deși cumva este nenatural să spun asta, activând în marketing. Nu voi exploata niciodată o anumită emoție a oamenilor. Nu doar drama. Mai sunt anumite lucruri care, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână, să aibă ceva special, să aibă unicitate.

Vreau să dau un exemplu foarte simplu. Banderola pe care Mister Kopic o poartă pe braț. O puteam scoate până la urmă la vânzare, să o multiplicăm, să intre pe shop.

Dar am considerat că își pierde de fapt simbolistica pe care acea banderolă o are pe brațul lui Mister. Și atunci am preferat să o nu facem. Nu știu cât vindeam sau nu, dar am preferat să nu facem acele încasări și să ne rămână acest simbol.

Nu sunt un fan al exploatării emoției cu orice preț sau nu în toate direcțiile. Am dat acest exemplu legat de banderola lui Mister pentru că, pe de o parte am fost și în cumpănă, mă gândeam dacă n-ar trebui să o vindem, nu neapărat pentru că faci bani cu ea, ci pentru că până la urmă satisfăceai o dorință a unui suporter, care își dorește să aibă banderola precum cea pe care o poartă Mister.

Dar am spus că ar trebui totuși să rămână zona unicității, în zona simbolului și cred că ar trebui să ne păstrăm anumite lucruri la nivel de simbol. Și simbolurile nu pot fi multiplicate niciodată”, declara Romeo Bănică la 48 TV, televiziunea clubului, acum 3 luni.

