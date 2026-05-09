„Nu sunt ca Simeone la Atletico” Zeljko Kopic, despre posibilitatea ca fiul său să ajungă la Dinamo: „Ca să vii aici, trebuie sa ai valoare mare”
Vito Kopic FOTO: Instagram @vitokopic
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 14:08
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 14:09
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre relația cu fiul său.
  • Vito Kopic (19 ani) este fotbalist, joacă pe postul de atacant central și este legitimat la Olympic Charleroi, în liga secundă din Belgia.

Tehnicianul roș-albilor a vorbit despre cealaltă pasiune a fiului său, în afară de fotbal. Mai mult, croatul a explicat de ce nu l-a adus pe Vito la Dinamo.

Zeljko Kopic, despre relația cu fiul său: „Sunt foarte mândru de el”

Întrebat despre fiul său, Zeljko Kopic a declarat că este foarte apropiat de acesta. În afară de fotbal, Vito lucrează și în industria muzicală.

„Da, sunt foarte mândru de el, de mentalitatea lui și de educația lui. Acum își termină liceul, a absolvit și școala de muzică unde a studiat pianul, dă tot ce e mai bun și în fotbal. Ca și mine, a fost cam ghinionist, s-a accidentat destul de mult.

Cu fotbalul, este dorința lui, vrea să continue, trebuie să-și dea tot interesul și vom vedea unde poate ajunge. Da, a fost la U Cluj, iar sezonul trecut a jucat în divizia a doua din Belgia, la Charleroi.

Este bine, trage să intre în formă, și-a găsit ritmul și vreau să văd unde ajunge în doi-trei ani”, a declarat Zeljko Kopic, conform fanatik.ro.

Este un tânăr cu multe calități, nu mi-a creat probleme și îl respect mult pentru tot ce a făcut până acum. Singura mea ambiție pentru el este să continue pe drumul acesta, să fie un om bun, cu valori sănătoase. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo, despre fiul său

Zeljko Kopic: „Trebuie să avem drumuri separate”

Tehnicianul de la Dinamo a vorbit și despre posibilitatea ca fiul său să devină „câine”, însă a spus că cel mai bine ar fi, pentru amândoi, să nu lucreze împreună.

„Este dificil pentru mine. În vestiar, băieții au momentele lor, discuțiile lor, poate uneori vor să spună lucruri despre mine, cum e normal. Nu ar fi ok ca fiul meu să fie acolo.

Nu e o situație ca cea a lui Simeone de la Atletico, ei sunt parte din acel sistem de niște ani. Eu am venit aici într-un moment dificil și nu mi s-a părut normal să îl aduc și pe el.

Şi, până la urmă, ar trebui să merite asta, pentru că Dinamo este un club special. Dacă vrei să vii la această echipă, trebuie să fii la nivelul lui Dinamo. În următorii ani, această echipa se va lupta la titlu și, ca să vii aici, trebuie să fii un jucător cu valoare mare.

Cel mai bine ar fi ca el să nu fie în echipa mea. Nu știi niciodată, dar e de preferat să avem drumuri separate”, a mai spus Zeljko Kopic.

