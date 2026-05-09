„Frustrarea nu poate fi o scuză” Tchouameni, mesaj după conflictul cu Valverde: „Să nu credeți tot ce auziți” + Soția lui Federico a răbufnit

Aurelien Tchouameni FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 12:37
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 12:37
  • Aurelien Tchouameni (26 de ani) a oferit o primă reacție după cele două altercații pe care l-a avut cu Federico Valverde (27 de ani) la baza de pregătire a „galacticilor”.
  • Cele două incidente s-au soldat cu deschiderea unor proceduri disciplinare împotriva celor doi jucători, dar și cu rănirea uruguayanului.

Federico Valverde, care va rata El Clasico, a suferit o leziune la cap care îl va ține departe de gazon între 10 și 14 zile.

Tensiunile tot mai mari din vestiarul madrilenilor au provocat o „explozie” joi, atunci când Federico Valverde și francezul Aurelien Tchouameni au fost implicați într-o încăierare în vestiar, uruguayanul fiind transportat la spital cu o tăietură la cap.

Aurelien Tchouameni, reacție după conflictul cu Valverde: „Știu că toată lumea este profund dezamăgită”

Mijlocașul francez a ales să vorbească despre cele întâmplate la mai bine de 24 de ore de la momentul altercației cu Valverde. Acesta și-a cerut scuze și a vorbit despre atmosfera din vestiar, dar și despre meciul cu Barcelona de duminică.

„Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la antrenamente este inacceptabil.

Spun asta gândindu-mă la exemplul pe care se așteaptă de la noi să-l dăm tinerilor, fie în fotbal, fie la școală. Indiferent cine are dreptate sau cine nu, ar trebui să căutăm întotdeauna soluția cea mai pașnică pentru a rezolva un conflict.

Mai presus de toate, regret imaginea pe care am proiectat-o ​​despre club. Știu că fanii, staff-ul tehnic, coechipierii mei, conducerea... toată lumea este profund dezamăgită de modul în care s-a desfășurat acest sezon.

Dar frustrarea nu poate fi o scuză pentru orice. Aceste incidente, deși se pot întâmpla în orice vestiar, nu sunt demne de Real Madrid. Mai ales că Real Madrid este clubul despre care se vorbește cel mai mult din lume.

Internetul adoră să inventeze cele mai bizare povești pentru a genera entuziasm, așa că să nu credeți tot ce auziți sau narațiunile false.

În orice caz, nu mai este momentul să ne dăm seama cine a făcut ce, cine a spus ce sau cine a avut dreptate sau nu. Recunosc sancțiunea clubului și o accept.

Acum este momentul să privim înainte, iar toată atenția noastră este îndreptată spre El Clásico și spre sezonul care urmează, pentru a readuce clubul în vârf, acolo unde îi este locul”, a transmis Tchouameni, potrivit marca.com.

Suntem încă o familie, cu dezacorduri uneori, dar trebuie să ne punem întotdeauna obiectivele mai presus de orice. Mi-am cerut scuze grupului și vreau să le transmit și mie scuze tuturor fanilor madrileni. Aurelien Tchouameni, mijlocaș Real Madrid

Soția lui Federico Valverde a răbufnit pe rețelele de socializare

Mina Bonino, soția mijlocașului uruguayan, a publicat mai multe fotografii cu ea și Valverde participând la o serbare a unuia dintre băieții lor.

Federico purta o șapcă, ceea ce a provocat mi multe reacții și întrebări în comentarii, motiv pentru care partenera de viață a acestuia a publicat un mesaj dur la adresa contestatarilor soțului său.

„M-am săturat de oamenii ăștia. M-am săturat de oamenii care vorbesc cu impunitate deplină. Ce altceva trebuie să se întâmple? Ce dovezi vor? Totul se rezumă la a vedea cine are cel mai mare ego! Nu totul în viață este gratuit.

Și fac asta public pentru că am încercat să gestionez situația în privat, dar oamenii sunt cu două fețe. Se poartă frumos cu mine, apoi răspândesc prostii, spunând chiar că vând fotografii pe OnlyFans.

Nu totul este gratuit. Vorbirea, defăimarea și târarea oamenilor prin noroi au consecințe. Și nu uitați: un bărbat nu este un bărbat adevărat dacă atacă soția însărcinată în șase luni a unui fotbalist doar pentru a-și exprima ura personală. Sunt epuizată.

Ar trebui să-mi fac griji pentru sănătatea copilului meu, cu care am avut deja probleme serioase acum trei ani, și în schimb am un tip care mă critică constant fără niciun motiv. Ajunge. Trebuie să existe o limită”, a spus soția lui Valverde, la adresa lui Inaki Angulo, un influencer din Spania.

„Nu a existat niciun pumn”

În continuarea mesajului său, aceasta a oferit detalii despre conflictul dintre Tchouameni și Valverde, spunând că nu au existat lovituri între cei doi:

„Fede Valverde s-a lovit la cap, poartă o șapcă. E o tăietură pe care nu o poți observa din cauza șepcii și nu e rezultatul vreunei lovituri cu pumnul, pentru că NU A EXISTAT NICIO LOVITURĂ…

A fost cauzată de impact. Toată lumea a spus-o deja. Ce altceva vrei să crezi? Vrei să vezi sânge? Nu o să-l vezi aici.

Acesta este Instagramul MEU, aceasta este familia MEA și nu trebuie absolut deloc să spun sau să clarific nimic, pentru că NU ESTE OBLIGAȚIA MEA. Lăsați-mă în pace”, a mai spus Mina Bonino.

