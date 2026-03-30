„Nu vreau asta!” Kopic, mesaj clar după cele 5 înfrângeri consecutive ale lui Dinamo: „Poate nu suntem pregătiți pentru ce doresc eu”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a vorbit despre obiectivele echipei, accederea în cupele europene printr-un loc corespunzător în play-off și câștigarea Cupei României.

„Câinii” au 5 înfrângeri consecutive, iar sâmbătă joacă la Mioveni, cu FC Argeș, în etapa #3 din play-off-ul Ligii 1.

Zeljko Kopic: „Nu mi-am schimbat gândirea în privința obiectivelor”

„La meciul tur, acel 1-1, felul în care am luat golul a fost prea ușor, erau mulți jucători acolo. Nu e ceva ce ni se întâmplă doar o dată sau de două ori. Am luat multe goluri în situații în care trebuie să reacționăm mai bine în careu.

La meciul retur, am vorbit deja despre asta, am avut ocazii, când nu înscrii, asta e situația. Acum trebuie să găsim soluții de a ieșit din perioada aceasta, cu rezultatele recente.

Motivația trebuie să fie foarte mare. Să vedem situația jucătorilor, să alcătuim cea mai bună echipă, să mergem acolo și să jucăm un meci dificil. Trebuie să găsim modul în care să întoarcem situația în favoarea noastră.

Orice club din lume are momente proaste, când pierde momentum. Cel mai important e cum manageriezi situația. Nu-mi place să fiu copleșit de emoții când batem, să merg pe nori, nici să-mi fugă pământul de sub picioare când suntem învinși.

De fiecare dată e nevoie de o analiză sinceră, care să ne facă mai puternici, să vedem de ce am câștigat, de ce am pierdut.

Eu nu mi-am schimbat gândirea în privința obiectivelor. E nevoie să ne concentrăm și pe campionat, și pe semifinala Cupei. E greu să vorbești despre așteptări când ai accidentări și probleme, așa cum am avut noi. Eu nu voi renunța la ideea că trebuie să luptăm pentru tot.

Pentru mine, fiecare antrenament e important, fiecare minut acordat jucătorilor tineri, fiecare îmbunătățire, fiecare jucător convocat la națională, fiecare meci în care jucăm un fotbal bun.

Nu mă gândesc la Cupă, când noi avem meci în campionat sâmbătă. Asta e o mentalitate de echipă mică. Nu vreau asta. Poate nu suntem pregătiți pentru ce vreau eu, poate clubul mai are nevoie de timp.

Dar ceea ce cred eu este că Dinamo trebuie să gândească așa fiecare meci. Pentru mine nu contează dacă e amical, e tricoul lui Dinamo în joc și trebuie să arătăm cât de bine putem. Asta e atitudinea mea din ziua 1.

Vreau totul (n.r. și cupele europene, și Cupa României). Trebuie să forțăm cât putem, să vedem care e cel mai înalt nivel. În frunte cu mine, nimeni poate fi fericit cu situația curentă.

Toată lumea suferă, clubul, suporterii, nimeni nu poate fi fericit. Dar trebuie să fim realiști, să analizăm de ce se întâmplă aceste lucruri, să le abordăm diferit, mai bine, pe viitor”, a spus Kopic pentru Radio Dinamo.

