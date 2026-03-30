 Ce le-a transmis Lucescu jucătorilor Nicolae Stanciu și Jerry Gane, detalii înaintea meciului amical cu Slovacia: „Ne-a sunat în această dimineață”
Ce le-a transmis Lucescu jucătorilor Nicolae Stanciu și Jerry Gane, detalii înaintea meciului amical cu Slovacia: „Ne-a sunat în această dimineață"

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 19:36
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 19:56
  • Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, și antrenorul secund Jerry Gane au prefațat confruntarea amicală cu Slovacia.
  • Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Eliminată de Turcia (0-1) în semifinalele barajului, România va da piept cu Slovacia într-un meci fără miză, care se va desfășura la Bratislava.

Explicațiile slovacilor De ce nu au fost de acord cu amânarea amicalului cu România
Citește și
Explicațiile slovacilor De ce nu au fost de acord cu amânarea amicalului cu România
Citește mai mult
Explicațiile slovacilor De ce nu au fost de acord cu amânarea amicalului cu România

Nicolae Stanciu înainte de Slovacia - România

  • despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Toată lumea e mai liniștită să știm că dânsul e bine. Chiar ne-a trimis niște mesaje prin intermediul staff-ului. În calitate de căpitan, e datoria mea să-mi apăr colegii”
  • despre Dennis Man și Andrei Rațiu, despre reacțiile cărora s-a spus că l-ar fi afectat pe selecționer duminică: „Azi, a apărut o știre care este foarte gravă și induce multă lume în eroare. De când este Mister la echipa națională, nimeni nu i-a răspuns la antrenamente sau legat de analiza meciurilor. Știrea îi poate afecta pe cei doi jucători menționați. Niciun jucător, în doi ani de zile, nu i-a răspuns lui Mister Lucescu. Reiese că s-a întâmplat ceva din cauza lor, ceea ce nu e adevărat”
  • despre importanța meciului cu Slovacia: „Atât timp când îmbrăcăm acest tricou și reprezentăm o țară întreagă, nu poate fi vorba de un meci amical. Nu intri pe teren fără să dai sută la sută. Meciul are importanță, e pentru coeficient, pentru noi, să ne respectăm meseria, tricoul, pe voi toți”
  • despre faptul că vor juca amicalul cu gândul la selecționer: „Meciul de mâine va fi pentru el, cu toții ne dorim să-i facem o bucurie. Știm cât de mult înseamnă fotbalul pentru el și echipa națională. Știm că și-ar fi dorit să fie lângă noi și pentru el vrem să facem un meci bun, la final să-i dedicăm victoria”
  • despre cum a fost să lucreze cu Mircea Lucescu: „A fost o onoare și o plăcere pentru mine să am un antrenor ca dânsul, unul dintre cei mai mari din lume. Nu pot decât să mă consider noroc că am avut șansa să lucrez cu el. Dacă meciul, cu Turcia a fost ultimul împreună, îi urez multă sănătate și să poată să facă ceea ce-și dorește cel mai mult în continuare”
  • despre meciul de la EURO 2024 cu Slovacia, în urma căruia ambele naționale s-au calificat: „Am amintiri plăcute, la finalul meciului ne-am bucurat împreună”

Jerry Gane, secundul lui Mircea Lucescu: „Ne-a dat o lecție de viață”

  • despre cum va fi acest meci: „Nu e ușor, am avut zile grele după Turcia, am fost supărați, afectați, după evenimentul neplăcut cu nea Mircea nu a fost ușor să trecem peste aceste momente delicate. Suntem mai bine, pentru că și el e mai bine. Ne-a sunat, ne-a zis că totul e sub control, e mai bine. Starea de spirit s- schimbat față de ieri. Ieri au fost momente grele”
  • dacă va colabora cu viitorul selecționer: „Gândul meu e doar pentru meciul de mâine. Atât eu, cât și stafful trebuie să mobilizăm la maximum echipa, vom trata foarte serios meciul. Ne gândim în primul rând să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. După, vom vedea. Mă gândesc strict la antrenament și la meci. Am lucrat și cu Cosmin Contra, apoi cu Edi Iordănescu, acum e o onoare să lucrez cu Mircea Lucescu. E o mândrie și o bucurie imensă să fac parte din stafful naționalei”
  • dacă sunt emoții speciale pentru că va activa ca „principal” mâine: „Sunt emoții normale. Și când eram jucător și eram convocat erau emoții. Acum e doar o conjunctură, pentru că nea Mircea nu e aici. Reprezentăm România și voi trăi momentul la maximum”
  • despre ratarea calificării: „Supărarea e una foarte mare, ne-a afectat. Băieții au încercat să dea totul, trebuie să mergem mai departe. Viața și fotbalul nu se opresc aici, mergem mai departe, vor veni alte bătălii pe care trebuie să le câștigăm. Băieții au învățat din toate aceste meciuri. E o cicatrice care se va vindeca în timp. Nu ne rămâne decât să mergem mai departe cu capul sus, putem aduce mai multe victorii pentru România. Mircea Lucescu ne-a dat o lecție de viață, prin tot ce a făcut, a transmis și transmite în continuare, chiar în dimineața asta.. Pasiunea, ardoarea, fiecare moment cu echipa, ședințe tehnice, antrenamente, jocuri sunt unice în felul lor, e un om imens și un antrenor unic. Sper să-i facem o bucurie și să-l revedem, să discutăm mai liniștiți”
  • despre mesajul selecționerului, după problemele de sănătate: „M-a sunat de la spital ieri, înainte de decolare, se simțea mai bine, m-a întrebat cum a fost antrenamentul. I-am zis că l-am anulat, după evenimentul neplăcut și a zis «Spune-le să stea liniștiți, să se antreneze bine și să facă un joc bun». Și azi am vorbit cu dânsul, era mult mai bine, vom vorbi după antrenament, trebuie să ia decizii legate de meci”

România, fără Mircea Lucescu la Bratislava

Mircea Lucescu nu va fi prezent pe bancă la acest duel. Acesta a ajuns de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului.

FRF a încercat să amâne amicalul, după ce Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a fost internat de urgență la spital.

Cu toate acestea, naționala Slovaciei nu a dat curs cererii forului condus de Răzvan Burleanu (41 de ani).

Naționala va fi condusă la Bratislava de „secundul” Jerry Gane, care va ține legătura cu Lucescu.

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Brazilia, încheiat 0-1, pe 7 iunie 2011, când Ștefan Iovan i-a ținut locul pe bancă lui Răzvan Lucescu, cel care demisionase cu o lună înainte.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

  • Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Citește și

Denis Drăguș la FCSB? Ce spune impresarul atacantului despre un transfer la echipa lui Rădoi: „Atât pot să zic”
Stranieri
16:47
Denis Drăguș la FCSB? Ce spune impresarul atacantului despre un transfer la echipa lui Rădoi: „Atât pot să zic”
Citește mai mult
Denis Drăguș la FCSB? Ce spune impresarul atacantului despre un transfer la echipa lui Rădoi: „Atât pot să zic”
„Jucătorii erau șocați” Un oficial FRF oferă noi detalii despre momentul în care lui Lucescu i s-a făcut rău: „Au fost 3-4 încercări de resuscitare”
Nationala
13:39
„Jucătorii erau șocați” Un oficial FRF oferă noi detalii despre momentul în care lui Lucescu i s-a făcut rău: „Au fost 3-4 încercări de resuscitare”
Citește mai mult
„Jucătorii erau șocați” Un oficial FRF oferă noi detalii despre momentul în care lui Lucescu i s-a făcut rău: „Au fost 3-4 încercări de resuscitare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Știrile zilei din sport
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Nationala
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Citește mai mult
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:16
Pe bani publici, doar Steaua are interzis! Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
21:08
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
21:46
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
