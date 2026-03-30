 Ce le-a transmis Lucescu jucătorilor Nicolae Stanciu și Jerry Gane, detalii înaintea meciului amical cu Slovacia: „Ne-a sunat în această dimineață”

Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, și antrenorul secund Jerry Gane au prefațat confruntarea amicală cu Slovacia.

Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Eliminată de Turcia (0-1) în semifinalele barajului, România va da piept cu Slovacia într-un meci fără miză, care se va desfășura la Bratislava.

Nicolae Stanciu înainte de Slovacia - România

sobre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu : Toată lumea e mai liniștită să știm că dânsul e bine. Chiar ne-a trimis niște mesaje prin intermediul staff-ului. În calitate de căpitan, e datoria mea să-mi apăr colegii"

: Toată lumea e mai liniștită să știm că dânsul e bine. Chiar ne-a trimis niște mesaje prin intermediul staff-ului. În calitate de căpitan, e datoria mea să-mi apăr colegii” despre Dennis Man și Andrei Rațiu, despre reacțiile cărora s-a spus că l-ar fi afectat pe selecționer duminică: „Azi, a apărut o știre care este foarte gravă și induce multă lume în eroare. De când este Mister la echipa națională, nimeni nu i-a răspuns la antrenamente sau legat de analiza meciurilor. Știrea îi poate afecta pe cei doi jucători menționați. Niciun jucător, în doi ani de zile, nu i-a răspuns lui Mister Lucescu. Reiese că s-a întâmplat ceva din cauza lor, ceea ce nu e adevărat”

despre importanța meciului cu Slovacia: „Atât timp când îmbrăcăm acest tricou și reprezentăm o țară întreagă, nu poate fi vorba de un meci amical. Nu intri pe teren fără să dai sută la sută. Meciul are importanță, e pentru coeficient, pentru noi, să ne respectăm meseria, tricoul, pe voi toți"

despre faptul că vor juca amicalul cu gândul la selecționer: „Meciul de mâine va fi pentru el, cu toții ne dorim să-i facem o bucurie. Știm cât de mult înseamnă fotbalul pentru el și echipa națională. Știm că și-ar fi dorit să fie lângă noi și pentru el vrem să facem un meci bun, la final să-i dedicăm victoria"

despre cum a fost să lucreze cu Mircea Lucescu: „A fost o onoare și o plăcere pentru mine să am un antrenor ca dânsul, unul dintre cei mai mari din lume. Nu pot decât să mă consider noroc că am avut șansa să lucrez cu el. Dacă meciul, cu Turcia a fost ultimul împreună, îi urez multă sănătate și să poată să facă ceea ce-și dorește cel mai mult în continuare"

despre meciul de la EURO 2024 cu Slovacia, în urma căruia ambele naționale s-au calificat: „Am amintiri plăcute, la finalul meciului ne-am bucurat împreună"

Jerry Gane, secundul lui Mircea Lucescu: „ Ne-a dat o lecție de viață”

despre cum va fi acest meci: „Nu e ușor, am avut zile grele după Turcia, am fost supărați, afectați, după evenimentul neplăcut cu nea Mircea nu a fost ușor să trecem peste aceste momente delicate. Suntem mai bine, pentru că și el e mai bine. Ne-a sunat, ne-a zis că totul e sub control, e mai bine. Starea de spirit s- schimbat față de ieri. Ieri au fost momente grele”

dacă va colabora cu viitorul selecționer : „Gândul meu e doar pentru meciul de mâine. Atât eu, cât și stafful trebuie să mobilizăm la maximum echipa, vom trata foarte serios meciul. Ne gândim în primul rând să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. După, vom vedea. Mă gândesc strict la antrenament și la meci. Am lucrat și cu Cosmin Contra, apoi cu Edi Iordănescu, acum e o onoare să lucrez cu Mircea Lucescu. E o mândrie și o bucurie imensă să fac parte din stafful naționalei"

dacă sunt emoții speciale pentru că va activa ca „principal" mâine: „Sunt emoții normale. Și când eram jucător și eram convocat erau emoții. Acum e doar o conjunctură, pentru că nea Mircea nu e aici. Reprezentăm România și voi trăi momentul la maximum"

despre ratarea calificării: „Supărarea e una foarte mare, ne-a afectat. Băieții au încercat să dea totul, trebuie să mergem mai departe. Viața și fotbalul nu se opresc aici, mergem mai departe, vor veni alte bătălii pe care trebuie să le câștigăm. Băieții au învățat din toate aceste meciuri. E o cicatrice care se va vindeca în timp. Nu ne rămâne decât să mergem mai departe cu capul sus, putem aduce mai multe victorii pentru România. Mircea Lucescu ne-a dat o lecție de viață, prin tot ce a făcut, a transmis și transmite în continuare, chiar în dimineața asta.. Pasiunea, ardoarea, fiecare moment cu echipa, ședințe tehnice, antrenamente, jocuri sunt unice în felul lor, e un om imens și un antrenor unic. Sper să-i facem o bucurie și să-l revedem, să discutăm mai liniștiți"

despre mesajul selecționerului, după problemele de sănătate: „M-a sunat de la spital ieri, înainte de decolare, se simțea mai bine, m-a întrebat cum a fost antrenamentul. I-am zis că l-am anulat, după evenimentul neplăcut și a zis «Spune-le să stea liniștiți, să se antreneze bine și să facă un joc bun». Și azi am vorbit cu dânsul, era mult mai bine, vom vorbi după antrenament, trebuie să ia decizii legate de meci"

România, fără Mircea Lucescu la Bratislava

Mircea Lucescu nu va fi prezent pe bancă la acest duel. Acesta a ajuns de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului.

FRF a încercat să amâne amicalul, după ce Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a fost internat de urgență la spital.

Cu toate acestea, naționala Slovaciei nu a dat curs cererii forului condus de Răzvan Burleanu (41 de ani).

Naționala va fi condusă la Bratislava de „secundul” Jerry Gane, care va ține legătura cu Lucescu.

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Brazilia, încheiat 0-1, pe 7 iunie 2011, când Ștefan Iovan i-a ținut locul pe bancă lui Răzvan Lucescu, cel care demisionase cu o lună înainte.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)

(Celta Vigo, 8/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

