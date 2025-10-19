„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu +48 foto
Victor Angelescu/ Foto: sportpictures.eu
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu
Publicat: 19.10.2025, ora 23:17
Actualizat: 19.10.2025, ora 23:45
  • DINAMO - RAPID 0-2. Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele giuleștenilor, a vorbit despre victoria din derby-ul etapei #13 din Liga 1.
  • Oficialul celor de la Rapid a vorbit despre echipele care se vor lupta pentru titlu. A exclus o rivală.

Angelescu a ținut să laude atitudinea echipei și să-l felicite pe Constantin Gâlcă pentru modul în care a pregătit partida.

DINAMO - RAPID 0-2. Victor Angelescu: „Mi se pare că e victoria clară a lui Gâlcă”

„Am jucat mult mai bine. Noi azi am făcut un meci tactic mult mai bun decât Dinamo, din minutul 1 până la final.

Dacă înainte am zis de alți jucători, acum mi se pare că e victoria clară a lui Gâlcă. A pregătit meciul foarte bine.

Am avut bară în prima fază, în prima repriză am avut ocazii și după aia la Petrila. Eu cred că am pregătit meciul exact cum a trebuit.

Am arătat că suntem mult mai maturi și sincer am fost mai buni. Am dat gol și în 11, am dat și în 10”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO (10).jpg
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO (10).jpg

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
Victor Angelescu: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”

Întrebat dacă acestea este sezonul în care Rapid va reuși să spargă gheața și să câștige titlul, Angelescu a explicat:

„Dacă e ca în primele 13 etape, probabil că o să fie un sezon foarte bun pentru noi. Dar încă suntem la început. Încă n-a trecut nici măcar turul. Am început bine, ne bucurăm pentru asta.

Acum nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și avem nevoie să câștigăm și următorul meci (n.r. cu Unirea Slobozia).

Eu am spus că ne dorim să câștigăm și campionatul și cupa, dacă e posibil”, a adăugat președintele de la Rapid.

Victor Angelescu: „Pe CFR nu o văd candidată la titlu”

Chestionat în legătură cu echipele pe care le vede contracandidate la titlu, Angelescu a replicat:

„În momentul ăsta, Craiova, am spus, FCSB și Dinamo. Pe CFR nu o văd candidată la titlu. De Botoșani nu poți să spui că e contracandidată, dar cred că va intra în play-off”, a concluzionat Angelescu.

2003
este anul în care Rapid a cucerit ultimul titlu

dinamo bucuresti rapid superliga victor angelescu
