Zeljko Kopic. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

„Nu e suficient!” Zeljko Kopic, exasperat după înfrângerea cu U Craiova: „Avem nevoie de mai mult de la ei”

alt-text Ionuț Cojocaru , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 23:44
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 00:17
  • Dinamo - U Craiova 0-1. Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor” a vorbit despre cea de-a doua înfrângere suferită de echipa sa în play-off.

Dinamo a jucat o repriză cu un om în plus, dar nu a reușit să pună probleme mari porții oltenilor.

Citește și
Citește mai mult
Dinamo - U Craiova 0-1. Zeljko Kopic: „N-am reușit să ne creăm ocazii”

„În prima repriză am încercat, am jucat cum am pregătit meciul, dar nu am avut foarte multe ocazii. Aveam senzația că suntem bine, că dominăm, dar fără să reușim să avem ocazii.

După acel incident de la finalul reprizei a fost o lipsă de concentrare și am primit golul. Am încercat să facem câteva lucruri diferite în repriza a doua, dar nu am reușit să ne creăm multe ocazii.

Craiova a fost echilibrată în acest sistem 5-4-0. N-am reușit să găsim drumul spre poartă. În acești ultimi 20 de metri nu am reușit să arătăm un fotbal bun”, a declarat Kopic, la Digi Sport.

În toată această parte a sezonului avem aceste probleme care s-au văzut și astăzi. Ei s-au apărat foarte bine. Cu cât trecea timpul, trebuia să riscăm din ce în ce mai mult. Zeljko Kopic

Foto. Dinamo - U Craiova 0-1

Galerie foto (50 imagini)

+50 Foto
Zeljko Kopic: „Avem nevoie de mai mult de la jucătorii noștri ofensivi”

Tehnicianul croat s-a plâns de lipsa de eficiență din fața porții, în condițiile în care „câinii” și-au creat ocazii importante în prima parte a jocului, dar nu au reușit să le transforme în goluri.

„Nu e destul ceea ce reușim să facem cu jucătorii noștri ofensivi. Până în acea ultimă parte lucrurile stau bine. Ne-ar fi ajutat să avem mai multe opțiuni acolo în față.

Când e ceva pozitiv vorbesc despre acel lucru, nu încerc să ascund nimic. Mentalitatea mea e să nu renunț. Ce am făcut în ultima vreme nu e bine. Trebuie să ne îmbunătățim nivelul. Marea noastră problemă e în ultima parte a terenului.

Trebuie să ne rezolvăm aceste probleme și să profităm de situațiile pe care le avem”, a mai spus Kopic

Nu vreau să spun că cineva nu face ce trebuie. Știm ce s-a făcut, cu transferurile, ce se poate face mai bine. E foarte dificil, îi așteptăm pe Karamoko, Pușcaș. Detaliile fac diferența. Mazilu a avut în spate multă pauză, vine după accidentare. Trebuie să fim mai periculoși. De la jucătorii de atac e nevoie de mai mult. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a preferat să nu mai comenteze deciziile de arbitraj.

„După ultimul meci am spus ce aveam de spus legat de arbitraj. Susțin în continuare ce am vorbit, atât.

Nu am de gând să vorbesc după fiecare meci dacă a fost un penalty sau nu. Să îi lăsăm pe arbitri să își facă treaba”, a mai spus tehnicianul.

Citește și

Superliga
23:23
Citește mai mult
Superliga
22:07
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Superliga
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Media
19.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
10:20
10:36
09:58
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Diverse
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
B365
19.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share