Dinamo - U Craiova 0-1. Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor” a vorbit despre cea de-a doua înfrângere suferită de echipa sa în play-off.

Dinamo a jucat o repriză cu un om în plus, dar nu a reușit să pună probleme mari porții oltenilor.

Dinamo - U Craiova 0-1 . Zeljko Kopic: „ N-am reușit să ne creăm ocazii”

„În prima repriză am încercat, am jucat cum am pregătit meciul, dar nu am avut foarte multe ocazii. Aveam senzația că suntem bine, că dominăm, dar fără să reușim să avem ocazii.

După acel incident de la finalul reprizei a fost o lipsă de concentrare și am primit golul. Am încercat să facem câteva lucruri diferite în repriza a doua, dar nu am reușit să ne creăm multe ocazii.

Craiova a fost echilibrată în acest sistem 5-4-0. N-am reușit să găsim drumul spre poartă. În acești ultimi 20 de metri nu am reușit să arătăm un fotbal bun”, a declarat Kopic, la Digi Sport.

În toată această parte a sezonului avem aceste probleme care s-au văzut și astăzi. Ei s-au apărat foarte bine. Cu cât trecea timpul, trebuia să riscăm din ce în ce mai mult. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic: „Avem nevoie de mai mult de la jucătorii noștri ofensivi”

Tehnicianul croat s-a plâns de lipsa de eficiență din fața porții, în condițiile în care „câinii” și-au creat ocazii importante în prima parte a jocului, dar nu au reușit să le transforme în goluri.

„Nu e destul ceea ce reușim să facem cu jucătorii noștri ofensivi. Până în acea ultimă parte lucrurile stau bine. Ne-ar fi ajutat să avem mai multe opțiuni acolo în față.

Când e ceva pozitiv vorbesc despre acel lucru, nu încerc să ascund nimic. Mentalitatea mea e să nu renunț. Ce am făcut în ultima vreme nu e bine. Trebuie să ne îmbunătățim nivelul. Marea noastră problemă e în ultima parte a terenului.

Trebuie să ne rezolvăm aceste probleme și să profităm de situațiile pe care le avem”, a mai spus Kopic

Nu vreau să spun că cineva nu face ce trebuie. Știm ce s-a făcut, cu transferurile, ce se poate face mai bine. E foarte dificil, îi așteptăm pe Karamoko, Pușcaș. Detaliile fac diferența. Mazilu a avut în spate multă pauză, vine după accidentare. Trebuie să fim mai periculoși. De la jucătorii de atac e nevoie de mai mult. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a preferat să nu mai comenteze deciziile de arbitraj.

„După ultimul meci am spus ce aveam de spus legat de arbitraj. Susțin în continuare ce am vorbit, atât.

Nu am de gând să vorbesc după fiecare meci dacă a fost un penalty sau nu. Să îi lăsăm pe arbitri să își facă treaba”, a mai spus tehnicianul.

