Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis

  • Evoluțiile bune ale lui Dinamo din mandatul lui Zeljko Kopic (48 de ani) nu au trecut neobservate de cluburile din străinătate

Atât antrenorul principal al „câinilor”, cât și secundul său, Florentin Petre (49 de ani), ar fi primit recent o ofertă importantă de a antrena, tot „în echipă”.

Ofertă insistentă pentru dinamoviștii Kopic și Petre

De câteva săptămâni, un club din țările arabe îi vrea „la pachet” pe Zeljko Kopic și Florentin Petre, informează emisiunea Exclusiv Dinamo, de pe Prosport.

Arabii sunt foarte interesați de ei, au discutat prin impresari cu cei doi, însă aceștia au respins absolut orice ofertă în momentul de față, menționează sursa citată.

O eventuală plecare a lui Kopic sau a ambilor tehnicieni s-ar putea produce la iarnă, când se va discuta mai clar pe obiective și se va trage linie la clubul din Ștefan cel Mare pe anul 2025.

Croatul mai are contract cu Dinamo până în 2028.

„Război rece” între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic?

Sursa citată mai informează că această ofertă vine pe fondul unui „război rece” între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic, manifestat cel puțin la nivel declarativ.

Andrei Nicolescu a criticat în mai multe rânduri tactica antrenorului și schimbările acestuia, iar Kopic a vorbit despre transferuri, cerând explicit achiziții, inclusiv după meciul de la Ploiești, 3-0 cu Petrolul.

„Va trebui să înțelegem că avem nevoie de încă 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi transferăm” a fost atunci mesajul antrenorului pentru președinte.

