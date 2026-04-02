Ofertă tentantă pentru Kopic Propunere din străinătate pentru croat. Rămâne Dinamo  fără antrenor în această vară? +50 foto
Zeljko Kopic FOTO: Sport Pictures
Ofertă tentantă pentru Kopic Propunere din străinătate pentru croat. Rămâne Dinamo fără antrenor în această vară?

Publicat: 02.04.2026, ora 22:48
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 22:48
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, i-ar putea părăsi pe „câini” la finalul acestui sezon.

Cu Kopic pe bancă, gruparea alb-roșie a înregistrat în acest sezon 17 victorii, 11 remize și doar 8 înfrângeri.

Pacionel a plâns de durere FOTO. Mijlocașul Stelei a suferit o accidentare gravă în meciul cu Chindia
Citește și
Pacionel a plâns de durere FOTO. Mijlocașul Stelei a suferit o accidentare gravă în meciul cu Chindia
Citește mai mult
Pacionel a plâns de durere FOTO. Mijlocașul Stelei a suferit o accidentare gravă în meciul cu Chindia

Zeljko Kopic ar avea o ofertă din străinătate

După ce a realizat performanțe importante în cei doi ani și jumătate petrecuți pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic ar fi primit o ofertă tentantă din străinătate, susține jurnalistul Emanuel Roșu.

Rezultatele din ultima perioadă, cinci înfrângeri în ultimele șase partide, îl fac pe tehnicianul croat să se întrebe dacă poate obține mai mult cu echipa bucureșteană, iar acesta ar lua în calcul o plecare în vară, potrivit sursei citate.

„Comandantul Kopic are în fața ochilor o propunere externă foarte bună, care îl nelinişteşte. După munca excelentă pe care a făcut-o la Dinamo, se gândeşte dacă poate sau nu să ducă mai sus echipa.

Există varianta despărțirii de Dinamo în această vară”, a transmis sursa citată.

În septembrie, Kopic și Florentin Petre au fost doriți de un club din țările arabe, însă aceștia au respins acea ofertă. Recent, „secundul” croatului și-a prelungit contractul cu Dinamo.

Pentru Dinamo urmează partida cu FC Argeș din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Meciul de la Mioveni se va juca sâmbătă, 4 aprilie, de la 19:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

103 meciuri
a adunat Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo: 41 de victorii, 34 de remize și 28 înfrângeri (golaveraj 129-103)

Citește și

„Situația asta nu va continua”  Mirel Rădoi, anunț important pentru Ștefan Târnovanu: „Vor apărea schimbări”
Superliga
21:51
„Situația asta nu va continua” Mirel Rădoi, anunț important pentru Ștefan Târnovanu: „Vor apărea schimbări”
Citește mai mult
„Situația asta nu va continua”  Mirel Rădoi, anunț important pentru Ștefan Târnovanu: „Vor apărea schimbări”
Becali, dialog cu ministrul Apărării Nu a lăsat loc de interpretări: „Dacă-mi spui acum să fac schimb între Steaua și FCSB, asta zic”
Superliga
21:44
Becali, dialog cu ministrul Apărării Nu a lăsat loc de interpretări: „Dacă-mi spui acum să fac schimb între Steaua și FCSB, asta zic”
Citește mai mult
Becali, dialog cu ministrul Apărării Nu a lăsat loc de interpretări: „Dacă-mi spui acum să fac schimb între Steaua și FCSB, asta zic”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
