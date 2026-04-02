Ofertă tentantă pentru Kopic Propunere din străinătate pentru croat. Rămâne Dinamo fără antrenor în această vară?

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, i-ar putea părăsi pe „câini” la finalul acestui sezon.

Cu Kopic pe bancă, gruparea alb-roșie a înregistrat în acest sezon 17 victorii, 11 remize și doar 8 înfrângeri.

Zeljko Kopic ar avea o ofertă din străinătate

După ce a realizat performanțe importante în cei doi ani și jumătate petrecuți pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic ar fi primit o ofertă tentantă din străinătate, susține jurnalistul Emanuel Roșu.

Rezultatele din ultima perioadă, cinci înfrângeri în ultimele șase partide, îl fac pe tehnicianul croat să se întrebe dacă poate obține mai mult cu echipa bucureșteană, iar acesta ar lua în calcul o plecare în vară, potrivit sursei citate.

„Comandantul Kopic are în fața ochilor o propunere externă foarte bună, care îl nelinişteşte. După munca excelentă pe care a făcut-o la Dinamo, se gândeşte dacă poate sau nu să ducă mai sus echipa.

Există varianta despărțirii de Dinamo în această vară”, a transmis sursa citată.

În septembrie, Kopic și Florentin Petre au fost doriți de un club din țările arabe, însă aceștia au respins acea ofertă. Recent, „secundul” croatului și-a prelungit contractul cu Dinamo.

Pentru Dinamo urmează partida cu FC Argeș din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Meciul de la Mioveni se va juca sâmbătă, 4 aprilie, de la 19:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

103 meciuri a adunat Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo: 41 de victorii, 34 de remize și 28 înfrângeri (golaveraj 129-103)

FOTO. Imagini de la Dinamo - U Craiova, scor 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport