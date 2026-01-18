„Cel mai bun transfer!” Cristi Săpunaru, impresionat de noua țintă a Rapidului: „O soluție perfectă”
„Cel mai bun transfer!" Cristi Săpunaru, impresionat de noua țintă a Rapidului: „O soluție perfectă"

18.01.2026, ora 12:23
18.01.2026, ora 12:24
  • Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al Rapidului, a vorbit despre potențiala venire a lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în tabăra giuleștenilor.

După o jumătate de sezon sub așteptări la Aris Salonic, Moruțan este gata de o revenire în Liga 1, echipa pregătită de Costel Gâlcă fiind favorită să realizeze transferul internaționalului român.

Cristi Săpunaru, despre Olimpiu Moruțan: „Cel mai bun transfer”

Cristi Săpunaru, fostul fundaș al giuleștenilor, a oferit o primă reacție cu privire la potențialul transfer al lui Olimpiu Moruțan la Rapid.

„Moruțan e un număr 10. Dacă Rapid reușește să-l aducă, ar fi cel mai bun transfer. E un jucător care ar putea ajuta extrem de mult, mai ales pe faza ofensivă.

Ar fi o soluție perfectă pentru ceea ce vrea să joace Rapidul. Îl văd în centru, are viziune”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.

2 milioane de euro
este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

În această iarnă, echipa antrenată de Costel Gâlcă a transferat, până acum, trei jucători: atacantul Daniel Paraschiv, fundașul Robert Sălceanu și portarul Dejan Iliev.

Florin Vulturar: „Am auzit pur și simplu că e aproape de Rapid”

În ciuda faptului că Florin Vulturar, impresarul lui Moruțan, discutase cu Gigi Becali pentru revenirea acestuia la FCSB, jucătorul s-a răzgândit în ultimul moment și pare că se îndreaptă spre Rapid.

„Și a rămas așa câteva zile. Și după aia am auzit pur și simplu că e aproape de Rapid. Eu nemaivorbind aceste două zile cu el. Și a fost așa un blackout pentru noi. Vă dați seama, ne-a șocat puțin.

Ne-a surprins puțin (n.r. - decizia lui Moruțan). Ne-a surprins și pe mine și pe nașul (n.r. - Gigi Becali). Dar în fine, da, până la urmă e decizia băiatului”, a spus Florin Vulturar, la Digi Sport Matinal.

Transferat de Aris de la Pisa în vara anului trecut, Olimpiu Moruțan nu a avut randamentul așteptat în Grecia. Fotbalistul român a jucat 16 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Moruțan a mai jucat în România pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB, iar în afara țării a evoluat la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.

316 meciuri
a jucat, până acum, Olimpiu Moruțan în cariera sa. A dat 33 de goluri și a oferit 54 de pase decisive

